홈서비스 O2O 플랫폼 미소(miso)가 자동차 관련 5개 신규 서비스를 출시했다고 21일 발표했다. ▲자동차 외부 수리 ▲썬팅 ▲블랙박스/네비게이션 설치 및 수리 ▲디테일링 세차·광택 ▲일반 정비를 포함한 5개의 신규 서비스는 사용자가 미소 앱을 통해 차량 관련 요청을 등록하면 최대 4곳의 파트너로부터 견적을 받아 가격, 리뷰, 평점을 비교해 가장 적합한 업체를 합리적으로 선택해 서비스를 이용할 수 있다.

이번 서비스 확장은 방문 손세차 서비스에 대한 높은 고객 만족도가 기반이 되어, 자동차 관리 전반으로 연계된 수요를 충족하기 위해 기획된 것이 특징이다. 미소의 방문 손세차 서비스는 고객이 원하는 시간, 장소에 직접 방문하여 세차를 받을 수 있다는 점에서 큰 인기를 끌어왔으며, 특히 정기 이용 시 1회 보다 45% 더 저렴한 요금으로 이용할 수 있는 가격상의 이점도 제공해 왔다. 자동차 분야의 신규 서비스 출시는 기존 이사, 인테리어, 전기/수도/가스 등의 영역처럼, 고객이 전문가를 통한 최대 4개 견적을 한 번에 비교함으로써, 보다 합리적으로 선택을 지원할 것으로 기대된다.

미소의 자동차 관련 서비스 확장은 과거 ‘이사 서비스’ 이용 고객에게 ‘입주 청소’, ‘가전 렌탈’, ‘인터넷 가입 서비스’ 등 연계된 생활 영역으로 서비스 확장성을 입증한 사례와 동일한 전략이다. 특히 미소가 200여 개 서비스를 아우르는 대형 플랫폼으로 성장하면서, 기존 홈서비스 영역을 넘어 개인이 생활 전반에서 마주하는 다양한 문제에 대해 개인화된 맞춤 해결책을 제시하는 플랫폼으로 거듭나고자 하는 의지를 보여준다.

더불어 미소는 올해 9월 안에 자동차 카테고리 내 11개 신규 서비스를 순차적으로 추가 오픈할 계획이라고 밝혔다. 앞으로 자동차 튜닝과 랩핑, 구매동행, 스팀세차 등 차량의 라이프사이클 전반에서 더 개인화된 경험을 제공하는 서비스 체계를 마련해 나간다는 청사진이다.

빅터 칭(Victor Ching) 미소 CEO는 “미소는 청소·이사·인터넷·가전렌탈 등 홈서비스 영역을 넘어 생활 속 다양한 문제를 해결하는 파트너로 거듭나고 있다”며, “궁극적으로는 홈서비스가 필요할 때나 생활에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 찾게 되는 신뢰받는 플랫폼으로 자리잡는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

한편, 2015년에 설립된 미소는 현재 200여 개 서비스 분야에서 누적 거래액 1조5000천억 원, 주문 수 1,000만 건 이상을 기록하며 국내 최대 규모의 홈서비스 플랫폼으로 자리매김했다. 수만 명의 서비스 파트너와 신뢰 기반 네트워크를 바탕으로 고객의 다양한 생활 요구를 빠르고 합리적으로 해결해 왔으며, 홈서비스를 넘어 생활 전반으로 영역을 확장해 나가고 있다.