中 현지 언론, 앞다퉈 정저우 공장 성수기 현장 취재

[헤럴드경제=김지헌 기자] 애플의 새로운 아이폰 시리즈 출시를 한 달여 앞두고 세계 최대 아이폰 생산기지인 중국 허난성 정저우의 폭스콘 공장이 채용을 늘리고 있다고 현지 언론들이 보도했다.

중국 매일경제신문·제일재경신문 등 현지 언론은 폭스콘 정저우 공장의 공식 채용 위챗 계정 등을 인용해 “공장이 생산 성수기 최고조에 진입했다”고 21일 보도했다.

이 매체들은 하루 수천명이 채용센터에 몰리고, 아침 일찍부터 입장 대기줄이 형성될 정도라고 현장 분위기를 전했다.

사업부에 따라 구체적인 액수는 다르지만, 기본급과 초과근무 수당, 보너스, 보조금 등을 포함하면 현재 정저우 공장의 3개월 급여는 약 1만9200~2만3000위안(약 374만~448만원)에 이르는 것으로 알려졌다. 이는 비수기 월급이 3000∼5000위안(약 58만∼97만원) 수준인 것과 비교하면 대폭 오른 것이다.

제일재경신문은 현지 채용 중개인의 발언을 인용해 “지금이 폭스콘 채용의 최고 성수기”라면서 “하루 (계약직) 입사 인원이 수천명에 달하는 것으로 추산된다”고 보도했다.

이어 “화웨이의 경우 초과근무 수요가 꾸준한지 여부가 불확실하지만, 애플 조립부서는 주문량이 많아 하루 평균 10시간씩 안정적으로 근무할 수 있다”고 부연했다.

다만, 시급이나 보너스는 지난 2022년 고점과 비교하면 다소 떨어졌다. 2022년 1만500위안(약 205만원) 수준이던 90일 이상 근무시 보너스는 2023년 8500위안(약 166만원)에서 지난해와 올해 8000위안(약 156만원)까지 내렸다. 최근 시급 역시 26위안(약 5000원)으로 2022년 31위안(약 6000원)보다 낮아졌다.

현지 매체가 정저우 공장을 주목하는 이유는 이곳이 전 세계로 출하되는 아이폰의 최대 생산 기지이기 때문이다. 애플은 구체적인 생산량과 비중을 공개하지 않지만, 시장에서는 중국이 정저우를 중심으로 전 세계 아이폰 생산량의 최대 80%를 생산한다고 추정하고 있다.

이 매체는 주문량이 예년 대비 줄어들지 않았다는 현장 관계자의 말도 함께 보도했다. 폭스콘 정저우 공장의 한 직원은 “초기 아이폰 주문량은 감소하지 않은 것으로 파악된다”면서 “앞으로 더 많은 추가 주문이 있다면 채용은 지속될 것”이라고 말했다.

다만, 최근 애플이 미·중 패권 경쟁에 따른 불확실성 제거를 위해 인도로 생산 기지를 분산시키기로 하면서, 정저우 공장의 생산 규모가 축소될 가능성이 제기된다.

JP모건과 뱅크오브아메리카는 최근 인도에서의 아이폰 생산 비중이 현재 15%에서 2027년 25%까지 증가할 것으로 전망했다.

블룸버그 통신에 따르면 새로운 조립공장이 가동되면서 인도에서는 아이폰17 시리즈의 모든 모델이 처음으로 생산되고 있다. 이에 앞서 중국 당국은 아이폰 조립 기술과 장비 유출을 막기 위해 인도 폭스콘 공장에서 일하는 중국인 숙련 노동자들을 철수시키기도 했다.

한편, 애플의 아이폰17 시리즈는 다음 달 19일 미국, 중국, 일본 등을 시작으로 판매를 시작한다. IT 전문매체인 맥루머스는 이전 버전인 아이폰16 시리즈 대비 새로운 시리즈의 가격은 제품군별로 50달러(약 7만원)가량 인상될 것이라고 보도했다. 이 인상 폭이 그대로 적용된다면 아이폰17은 사양에 따라 849달러(약 118만원)부터, 아이폰17 프로맥스는 1249달러(약 175만원)부터 판매된다.