[헤럴드경제=나은정 기자] 내연관계인 40대 남녀가 갓 출산한 아기 2명을 잇달아 생면부지의 남에게 신원 확인도 없이 넘기거나 돈을 받고 팔았다가 징역형을 선고받았다.

21일 부산지법 형사10단독(허성민 판사)은 아동복지법 위반(아동유기·방임, 아동매매) 혐의 등으로 기소된 40대 남성 A씨에게 징역 1년 2개월을 선고했다고 밝혔다. 같은 혐의로 함께 기소된 40대 여성 B씨에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 이들은 아동 관련 기관 3년간 취업 제한과 아동 학대 치료 프로그램 40시간 이수도 명령 받았다.

두 사람은 2008년부터 내연 관계를 맺어오다 아이를 낳게 되자 한 명은 유기하고 한 명은 매매한 혐의를 받는다.

유부남인 A씨는 B씨가 2013년 3월 부산 사하구 한 산부인과에서 남자아이를 낳자, 온라인에 ‘아기 입양을 원한다’는 글을 쓴 C씨에게 연락했다. 한 달 뒤 해당 산부인과로 C씨 부부가 찾아오자 이들은 제대로 신원 확인을 하지도 않고 갓난아기를 넘겼다.

범행은 5년 뒤에도 이어졌다.

B씨는 2018년 1월 부산 동래구 한 병원에서 여자아이를 낳았고, 이에 A씨는 ‘신생아를 데려가 키울 분을 구한다’는 글을 온라인에 올렸다. 이후 글을 보고 연락한 D씨를 한 병원으로 오게 한 뒤 ‘병원비(28만8000원)를 내고 아이를 데려가라’며 아이를 팔아넘겼다.

허 판사는 “출산 직후 피해 아동을 적법한 절차를 따르지 않고 유기했다”며 “이미 같은 범행을 한 차례 저지른 후에도 재차 출산한 다른 아이를 매매해 죄책이 무겁다”고 지적했다.

그러면서 “여자아이는 다소 미숙아로 태어난 상태에서 제대로 양육할 수 있는 자에게 인계되지 않았다”며 “범행 발각 전까지 출생신고조차 되지 않은 상태로 오랜 기간 건강하고 정상적이지 못한 환경에서 성장하게 됐다”고 양형 이유를 밝혔다.

한편 A씨는 무면허 운전, 업무상 횡령, 사기, 사문서위조 혐의 등으로 징역 1년을 별도로 선고받았다.