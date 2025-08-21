중국 본토 생수 불신으로 촉발된 논란

[헤럴드경제=김지헌 기자] ‘중국산 짝퉁’ 사기 의혹이 터졌다. 홍콩 정부가 100억원 규모에 이르는 생수 조달과정에서 이같은 사기를 당한 것으로 알려졌다.

중국 본토 식음료 제품의 위생과 안전성에 대한 불신이 있는 홍콩에서 정부가 본토 생수를 납품받는 것만으로도 논란이 됐는데, 이마저도 가짜였던 것으로 밝혀져 파장이 커지고 있다.

21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 성도일보 등에 따르면 홍콩 조달 담당 부서인 정부물류서비스서(물류서)는 홍콩 본섬과 외곽도서 정부 사무실에서 음용할 생수를 납품하는 신딩신(鑫鼎鑫)과의 계약을 해지한다고 최근 밝혔다.

신딩신이 납품하기로 한 생수가 라벨에 표기된 제조업체가 아닌 중국 남부 광둥성의 제3의 공장에서 제조된 것으로 확인된 것이다.

홍콩 물류서는 “신딩신이 계약을 계속 이행할 수 없다고 믿을 만한 이유가 있어 해당 계약을 즉시 해지하고, 또 다른 3건의 화학품 계약도 해지하기로 결정했다”고 밝혔다.

신딩신은 지난 6월 홍콩 정부 입찰 계약을 통해 3년 동안 생수 188만통을 5천294만홍콩달러(약 94억7천만원)에 공급하게 됐다.

신딩신 측은 입찰 당시 중국 본토 브랜드인 로버스트(광둥)의 광저우 공장에서 제조되는 생수를 공급한다고 밝혔다.

그런데 홍콩 정부 사무실에 본격적인 생수 공급이 시작되면서 공무원들 사이에서 논란이 불거졌다.

원래 홍콩에서는 본토 식음료에 대한 불신이 있어 홍콩 브랜드인 왓슨스나 코카콜라 등의 생수가 주로 소비됐는데, 공무원들 또한 정부에서 제공하는 생수를 마시지 않고 직접 생수를 사서 마시기 시작했다.

나아가 로버스트가 2014∼2017년 사이에 6차례에 걸쳐 위생 논란에 연루됐었다는 언론 보도까지 나오면서 논란이 커졌다.

그런데 알고 보니 공급된 생수의 제조업체가 로버스트마저 아닌 것으로 확인됐다. 로버스트 측은 신딩신이 제조업체에 자사 이름을 허위로 표기했다는 입장을 밝혔다.

다만 생수의 샘플을 검사한 결과 안전 기준은 충족한 것으로 확인됐다. 현재까지 약 3만통이 공급돼 일부가 회수된 것으로 전해졌다.

이 사건으로 신딩신 이사 부부가 당국에 체포됐다. 홍콩 경찰은 사건에 연루된 본토 출신 남성 1명을 추적하는 등 수사를 확대하고 있다.

중화권의 주요 언론들은 정부 입찰 관리의 허점이 드러났다면서 재발 방지를 위한 조치가 필요하다고 지적했다. 중국 매체 신경보는 사설을 통해 입찰 과정에서의 공무원 책임제를 추진할 필요성이 있다고 주장했다.