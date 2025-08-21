6월 –0.08%→ 7월 –0.08% 6·27 대출 규제 영향

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천지역 7월 주택 매매가격이 하락폭을 유지했다.

21일 인천광역시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석해 발표한 ‘2025년 7월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 지난 7월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월과 동일하게 –0.08%로 나타나 하락폭이 유지됐다.

지역별로는 중구(-0.24%→-0.15%), 연수구(-0.32%→-0.12%), 미추홀구(-0.12%→-0.11%), 서구(-0.02%→-0.10%), 계양구(-0.07%→-0.10%), 동구(-0.02%→-0.04%) 등은 하락세가 지속됐다.

반면 남동구(0.00%→-0.02%)와 부평구(0.03%→-0.06%)는 상승세에서 하락세로 전환됐다.

전세가격지수 변동률은 전월 –0.06%에서 7월 –0.11%로 하락폭이 커졌다.

서구(-0.03%→-0.24%), 미추홀구(-0.10%→-0.17%), 연수구(-0.43%→-0.09%), 중구(-0.12%→-0.05%) 등은 하락세를 이어갔다.

남동구(0.05%→-0.03%), 동구(0.04%→-0.06%), 부평구(0.01%→-0.05%)는 상승에서 하락으로 전환됐다.

월세가격 변동률은 전월 0.02%에서 7월 0.09%로 상승폭이 확대됐다.

남동구(0.22%→0.21%), 계양구(0.28%→0.16%), 부평구(0.18%→0.16%), 동구(0.05%→0.11%), 서구(-0.25%→0.09%), 미추홀구(-0.02%→0.03%) 등은 월세 가격이 상승했다. 그러나 중구(-0.06%→-0.05%)와 연수구(-0.12%→-0.09%)는 하락세가 지속됐다.

주택 매매량은 지난 5월 4075건에서 6월 4663건으로 증가했다. 지역별로는 서구가 985건으로 가장 많았다.

이어 연수구(755건), 부평구(745건), 미추홀구(729건), 남동구(664건), 계양구(407건), 중구(207건), 강화군(96건), 동구(67건), 옹진군(8건) 순으로 나타났다.

반면 주택 전월세 거래량은 지난 6월 1만3307건으로·전월 1만4696건 대비 9.5% 감소했다.

한편, 지역별 주택 매매·전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매·전월세·분양·입주권 실거래가 등은 챗GPT의 ‘인천 부동산시장 동향’앱을 통해 실시간 맞춤형 대화로 확인할 수 있다.