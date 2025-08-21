세계 10개 명문대 참가, ‘2025 세계명문대학 조정대회’개최 10월에는 ‘울산 세계궁도대회’도 열어, 산업·생태도시 확인

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 최근 ‘반구천의 암각화’의 유네스코 세계유산 등재에 이어 세계 스포츠 대회를 잇따라 개최하면서 ‘스포츠 선진도시’라는 이미지를 세계인에게 각인시키는 등 ‘세계 도시’로서의 위상 강화에 나서 주목을 끌고 있다.

23~24일 울산 태화강에서는 ‘2025 울산 세계명문대학 조정 페스티벌’이 열린다. 이 대회에 영국 옥스퍼드대와 케임브리지대, 미국 하버드대와 MIT, 예일대, 독일 함부르크공대와 뮌헨대, 일본 도쿄대, 중국 북경대, 싱가포르국립대 등 세계 최고 명문대학 학생들이 참가했다. 참가 선수단은 울산과학기술원(UNIST)과 울산대학교를 포함해 7개국 12개 대학 150여 명이다.

또 오는 10월 31일~11월 4일에는 ‘반구대 암각화’에 새겨진 신석기시대 활 그림을 시원(始原)으로 ‘2025 코리아(KOREA) 울산 세계궁도대회’를 개최한다. 이 대회에는 35개국에서 세계 궁도인 800여 명이 참가할 예정이다.

울산시는 대회를 준비하면서 지난 6월 궁도의 세계화를 위해 42개국 관계자들과 ‘대한민국 울산 선언’을 채택했다. 이 선언에는 세계궁도연맹 창설, 세계궁도센터 육성 및 대한민국 울산본부 설치 등의 내용이 담겼다. 울산을 궁도의 세계적 거점 도시로 만들겠다는 구상이다.

이번 조정 페스티벌에 참가한 세계 대학 선수단은 20일 열린 개막식에서 ‘케이팝(K-POP) 콘서트’를 관람하며 한국에서 화려한 여름밤의 추억을 만들었다. 트리플에스(tripleS), 박지현, 라포엠(LA POEM), 노라조 등 케이팝 최고 아이돌의 무대에 흠뻑 취했다.

선수단은 이날 개막식에 앞서 오전에는 조정 경기장인 울산교에서 전망대까지 3㎞ 구간을 경기정을 타고 산업화에 따른 오·폐수 몸살을 앓다 생태하천으로 거듭난 태화강을 투어했다.

개막식에 이어 선수단은 ▷21일 HD현대중공업과 현대자동차 견학, 고래박물관 견학, 고래바다 여행선 투어 ▷22일 울산박물관 투어, 태화강국가정원 체험을 하며 세계 속의 산업도시에 생태도시가 공존하는 울산의 면모를 직접 확인하는 시간을 갖는다. 짬을 내어 울산의 청소년들을 만나 학업 등 경험도 나눈다.

23일부터 24일까지는 울산 태화강의 태화교와 번영교 사이 800m 구간에서 진행되는 조정경기에 참가한다. 종목은 한 선수가 하나의 노를 젓는 ‘스위프 로잉(Sweep rowing)’. 모두 키잡이가 있는 ▷남자 유타포어(4+) ▷여자 유타포어(4+) ▷혼성 에이트(8+)별로 예선전과 결승전, 패자부활전, 순위전을 치른다.

경기 기간에는 행사장에서 세계 명문대학 홍보관과 조정체험존(구역)이 운영돼 시민들에게 유익할 것으로 기대된다.

이와 함께 최근 세계유산으로 등재된 ‘반구대 암각화’에 있는 고래잡이 장면을 묘사한 배 그림에 조정경기의 ‘노’를 덧씌워 디자인한 대회 엠블럼이 눈길을 끈다. 선사시대로 거슬러 올라가는 울산의 역사와 문화를 함께 알리는 ‘세계적인 스포츠 축제’라는 의미를 담았다.

김두겸 울산시장은 “이번 조정대회는 인류가 보전해야 할 역사적 유산을 간직한 도시이자 세계 스포츠 선진도시로 나아가는 울산을 상징하는 행사”이라며 “10월 개최하는 세계궁도대회와 함께 우리나라 대표 스포츠 대회로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 울산 지역 생활체육인 등 17개 팀이 참가하는 ‘제3회 울산광역시장배 조정대회’도 이번 세계명문대학 조정대회와 함께 열려 조정 경기인들의 교류 시간이 될 것으로 기대된다.