건설업 대형사고 여전…정부 “9월 종합대책 발표”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올 2분기 산업현장에서 발생한 사망사고가 전년 같은 기간보다 소폭 줄었지만, 영세 사업장과 외국인 근로자 사망은 여전히 늘어난 것으로 나타났다.

고용노동부가 21일 발표한 ‘2025년 2분기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’ 잠정치에 따르면 올 2분기 산재사망자는 287명(278건)으로, 전년 동기 296명(266건) 대비 9명(3.0%) 줄었다.

업종별로는 ▷건설업 138명(130건)으로 8명 증가 ▷제조업 67명(66건)으로 28명 감소 ▷기타 업종 82명(82건)으로 11명 늘었다. 특히 부산 기장군 건설현장 화재(6명), 세종~안성 고속도로 교량 붕괴(4명) 등 대형사고가 건설업 사망자 증가로 이어졌다.

규모별로 보면 상시근로자 50인(공사금액 50억원) 미만 사업장에서 사망자가 176명으로 전년보다 21명(13.5%) 증가했다. 이 가운데 5인 미만 사업장만 놓고 보면 무려 17명(23.9%) 늘었다. 반면 50인 이상 사업장은 30명 줄었다.

손필훈 고용부 산재예방감독정책관은 “영세 사업장은 관리 능력이 취약해 재해예방 지원이 특히 필요하다”며 “지자체·민간과 협력해 지도·감독을 강화하고, 시민 참여형 위험 신고제도 도입을 추진하겠다”고 밝혔다.

지역별로는 경기에서 전년 동기보다 44명 줄어 감소폭이 컸다. 지난해 이차전지 제조업체 아리셀 화재사고(23명 사망)가 경기 지역에서 발생한 기저효과 때문이다. 반면 경북(14명↑), 서울(9명↑), 울산(5명↑) 등은 증가했다.

외국인 근로자 사망은 전체의 13.2%인 38명으로 집계됐다. 고용부는 “외국인 노동자는 건설·제조·농업 등 고위험 업종에 집중돼 사망 위험이 내국인보다 높다”며 “입국단계 안전교육과 다국어 안전수칙 전파를 확대하고, 9월부터는 다국어 ‘중대재해 사이렌’ 알림을 시행하겠다”고 설명했다.

사고 유형별로는 ‘떨어짐’이 129명으로 전체의 44.9%를 차지하며 가장 많았다. 이어 물체에 맞음(39명), 부딪힘(28명) 순이었다. 반면 끼임(27명)과 깔림·뒤집힘(18명)은 감소했다.

정부는 지난달부터 위험성이 높은 2만6000개 사업장을 대상으로 ‘안전한 일터 프로젝트’를 추진 중이다. 아울러 관계부처와 협의체를 구성해 ‘노동안전 종합대책’을 마련 중이며, 내달 중 발표할 예정이다.