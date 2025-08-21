대한불교조계종이 2년 여 만에 대규모 주요 보직 인사를 단행했다.

조계종은 다음달 총무원장 진우스님의 취임 3주년을 앞두고, 총무부장에 성웅스님(사진)을 임명하는 등 종단 주요 보직자 13명의 인사를 단행했다고 21일 밝혔다. 성웅스님은 종상스님을 은사로 1981년 사미계를 받았다. 현재 죽림사 주지를 맡고 있다.

기획실장에는 묘장스님을, 포교부장에는 정무스님을, 교육부장에는 유정스님을 각각 발령했다. 또 문화부장에는 성원스님, 사회부장에는 진성스님, 사서실장에는 남전스님, 미래본부 사무총장에는 일감스님 등이 임명됐다. 조계종 산하기관인 사회복지재단 대표이사에는 도륜스님, 한국불교문화사업단장에는 일화스님, 불교문화연구소장에는 혜공스님, 아름다운동행 상임이사에는 법오스님, 한국문화연수원장에는 자공스님 등이 각각 임명됐다.

조계종이 행정 총괄 기구인 총무원 내 의전 서열 2위 총무부장을 포함한 대규모 요직 인사를 실행한 것은 2023년 8월 24일 이후 약 2년 만이다. 김현경 기자