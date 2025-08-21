전자전기 체계 개발 수주전 공식화 정보전 활용되는 대형 특수임무기

대한항공이 LIG넥스원과 손잡고 대한민국 공군의 전자기 스펙트럼(EMS) 전력 확보를 위한 ‘전자전기(Block-I) 체계개발 사업’ 수주전에 본격적으로 뛰어든다고 21일 밝혔다. 제안서는 9월 초에 최종 제출할 예정이다.

이번 사업은 정부가 1조7775억원을 투자하고 국내 업체가 연구·개발하는 형태로 추진된다. 대한항공·LIG넥스원 컨소시엄이 해당 사업의 체계종합업체로 최종 선정될 경우 대한항공이 체계통합 및 기체 개조·제작을 맡고, LIG넥스원이 체계개발 및 전자전 장비 개발·탑재를 각각 담당할 계획이다.

전자전기 체계개발 사업은 항공기에 임무 장비를 탑재해 주변국의 위협 신호를 수집·분석하고, 전시에는 전자공격을 통해 적의 방공망과 무선지휘통신체계를 마비·교란하는 대형 특수임무기를 개발하는 사업이다.

전자전기는 적 항공기와 지상 레이더 등 전자장비를 무력화시키고 통신체계까지 마비시킬 수 있어 현대 전장의 필수 장비로 꼽힌다.

이번 사업은 외국산 중형 민항기를 개조해 전자기전 임무장비를 탑재하는 방식으로 진행된다. 공군이 요구하는 고도·속도·작전 지속시간 등을 감안하면 신규 기체 개발보다 기존 플랫폼 개조가 더 빠르다고 판단했기 때문이다.

민항기를 개조해 운용하는 경우는 미국 공군의 차세대 전자전기 EA-37B 사업 외에는 이력이 전무한 만큼, 세계적으로 희소성을 지닌 고난도 사업으로 평가된다.

LIG넥스원은 KF-21 통합전자전 장비, 차세대 함정용 전자전 장비, 잠수함용 전자전 장비, 신형 백두정찰기 전자정보 임무장비 등 다수의 국가 전략무기 전자전 장비 개발을 성공적으로 수행해 온 국내 대표 방산기업이다.

대한항공 역시 국내에서 민항기 부품제작과 군용기 성능개량 및 정비, 무인기 개발, 민항기 중정비·개조가 가능한 독보적인 기업인 만큼 업계는 양사가 해당 사업을 성공적으로 수행할 수 있을 것으로 관측하고 있다.

대한항공은 지난 50여 년간 군용 항공기 체계개발·양산·정비·성능개량을 수행하며 다양한 민항기 개조·제작 역량을 키워왔다.

사업 수행을 위한 인프라도 탄탄하다는 평가다. 대한항공은 부산 테크센터 및 대전 연구개발(R&D)센터 내 100여명의 특수임무기 전문 인력과 무인기, 우주발사체, 미래항공교통(AAM) 등 다양한 분야의 연구 인력을 보유하고 있다. 이외에도 71만㎡ 규모의 정부 인증 격납고와 세계적 수준의 페인트·보안 시설 등을 갖춰 정부의 추가 지원 없이 개조·수리 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있다.

대한항공 관계자는 “이번 전자전기 사업은 국내 최초이자 전 세계적으로도 손꼽히는 도전”이라며 “대한항공이 지난 50여 년간 축적한 기술력과 인프라로 우리 군의 첨단 전력 확보에 앞장서고, 나아가 대한민국 방산 산업의 글로벌 위상을 높이는 데 기여할 것”이라고 했다. 김성우 기자