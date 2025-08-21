[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산교통공사는 지난 19일 6개 기관 관계자 60여명이 참가한 가운데 부산도시철도 2호선 벡스코역에서 민·관·군·경·소방 합동 2025년 을지연습 실제훈련을 실시했다고 21일 밝혔다.

공사는 해운대구, 한국철도공사, 제6339부대 3대대, 해운대경찰서, 해운대소방서 등 관계기관과 협조 체계를 점검하고 실질적인 위기 대응 능력을 높이는 데에 초점을 맞춰 훈련에 참여했다.

이날 훈련은 다중이용시설인 도시철도 벡스코역 내 폭발물 테러 상황을 가정했다. 훈련 효과를 극대화하기 위해 경찰차, 구급차, 소방차, 폭발물 탐지기, 포그머신 등 다양한 장비도 투입됐다.

훈련은 ▷부산교통공사의 초기 대응 ▷한국철도공사의 시설물 차단 ▷군·소방·경찰·보건 등의 긴급 출동 ▷화재 진압 ▷인명 구조 ▷폭발물 제거 ▷테러범 검거 등의 조치를 이행하는 순으로 진행됐다.

한편 도시철도 벡스코역은 한국철도공사가 관리하는 동해선 광역전철이 만나는 환승역으로서 비상 상황 발생 시 신속한 시민 대피와 피해확산 방지를 위해 초기 대응 단계부터 양 기관의 협조가 필수적이다.