이춘석 후임…文정부 법무장관 지내 “염원이 된 권력기관 개혁, 반드시 완수”

[헤럴드경제=김진·한상효 기자] 신임 국회 법제사법위원회 위원장에 6선의 추미애 더불어민주당 의원이 선출됐다.

추 위원장은 21일 오전 국회 본회의에서 실시된 신임 법사위원장 선출 표결에서 총 투표수 173표 중 164표를 얻어 선출됐다. 이번 표결은 전임 위원장인 이춘석 의원이 ‘주식 차명 거래 의혹’으로 민주당을 탈당, 사임하면서 이뤄졌다. 국민의힘은 표결에 불참했다.

추 위원장은 판사 출신의 6선 의원으로 문재인 정부의 법무부 장관을 지냈다. 김병기 민주당 원내대표는 앞서 “가장 노련하게 검찰 개혁을 이끌 수 있는 추미애 의원에게 (법사위원장을) 맡아 달라고 요청했다”고 한 바 있다.

추 위원장은 이날 “이번 법사위원장 선출은 검찰과 언론 그리고 사법 개혁 과제를 완수하라는 국민의 명령으로 받아들이고 있다”며 “그 뜻을 결코 잊지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “지난 권력의 폭주로 헌법이 짓밟히고 심지어 내란죄라는 중대한 죄목으로 재판 중인 참담한 사태를 목도하고 있다”며 “그 중심에는 국민 위에 군림하려 한 권력과 이를 방조하거나 앞장선 일부 권력 기관의 부끄러운 행태가 있었던 것도 사실”이라고 지적했다.

추 위원장은 “염원이 된 권력 기관의 개혁을 더 이상 미루지 않고 최선을 다하겠다. 반드시 완수해내겠다”며 “개혁입법을 통해 권력이 다시는 국민 위에 서지 못하도록 철저히 견제하고 바로잡는 개혁을 해내겠다”고 했다.