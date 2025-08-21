총 18가구 노후 싱크대 교체 완료 생활여건 전반 개선

[헤럴드경제(강진)=김경민기자]강진군이 주거취약계층 생활환경 개선을 위한 ‘희망을 담은 싱크대 행복한 주방’ 사업을 통해 총 18가구의 노후 싱크대 교체를 완료했다. 이번 사업은 강진군 지역사회보장협의체가 주관하고, 모금회 지원액 2,100만 원 규모로 진행됐다.

지난 19일에는 군동면 싱크대 교체가구를 직접 방문, 새로 설치된 싱크대를 확인하고, 여름철 생활 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다. 이번 사업을 통해 기존의 낡고 불편했던 싱크대를 교체해 쾌적한 주방 환경을 마련했다. 특히 군동면 복지기동대와 협력해 방염도배와 장판 교체도 함께 진행, 전반적인 생활 여건을 개선했다.

강진군은 노후 싱크대 교체 사업을 매년 진행하고 있으며, 최근 3년 동안 53가구에 총 5,600만 원의 지원금을 사용했다.

김은숙 주민복지과장은 “주거환경이 열악한 이웃들에게 새 싱크대를 지원함으로써 위생적이고 편리한 주방 환경을 제공할 수 있었다”며 “앞으로도 군민들이 건강하고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.