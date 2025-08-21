2026년 3월 착공…“수십년 만에 주민숙원 해결” “진입로 정비 공사, 국가유산청 심의 최종 통과”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]수십 년동안 울퉁불퉁 비포장 진입도로 로 방문객들의 불편을 겪고 있는 세계유산 안동 병산서원의 접근성이 좋아지게 됐다.

경북 안동시는 병산서원 진입로(풍천 병산도로·군도 5호선 )정비 공사가 국가유산청 심의를 최종 통과했다고 21일 밝혔다.

시는 지난 12일 열린 국가유산청 민속분과위원회 현상변경 심의 회의에 참석, 병산서원 진입로 포장 필요성을 강력히 피력했다. 그 결과 진입로 비포장 구간에 대한 포장 및 정비공사 허가를 끌어냈다.

풍천 병산 도로는 비포장도로이다. 먼지와 함께 우천 시 도로 파임 및 배수로 막힘 등 문제로 방문객 통행과 주민 생활에 큰 지장이 있었다.

이 때문에 안동시와 지역 주민들이 지속해서 정비를 요구해 온 숙원사업으로 이번 허가를 통해 정비 공사가 본격 추진된다.

정비 구간은 병산서원 앞 약 780m 구간(폭 5.0~5.5m)으로, 포장 및 배수로 정비가 이뤄진다.

안동시는 2019년부터 관련 절차를 밟아왔으며, 이번 현상변경 허가를 계기로 내년 3월 착공에 들어갈 예정이다.

시는 공사 과정에서 발생할 수 있는 교통 혼란을 최소화하기 위해 통행 제한, 우회 안내 등 대책을 마련할 계획이다.

안동시 관계자는 “이번 허가는 병산서원을 찾는 방문객과 주민들이 오랫동안 기다려온 소식”이라며 “단순한 도로 정비가 아니라 세계유산 관리 기반을 강화하고 접근성을 높여 지역사회와 관광 활성화에도 크게 이바지할 것”이라고 말했다.

병산서원은 지난 2019년 7월 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다.