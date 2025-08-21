[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 오는 29일 24시부터 광명교 지하차도, 31일 24시부터 오금교(동측) 지하차도의 양방향 차량 통행을 전면 중단하고, 두 지하차도를 평면교차로로 전환한다고 밝혔다. 평면화 공사는 2025년 8월부터 2026년 3월까지 약 7개월간 진행된다.

광명교·오금교지하차도 평면교차로 전환은 서부간선도로 일반도로화 사업의 일환으로, 지난 6월 15일 오목교(동측) 지하차도(일직 방향) 폐쇄에 이어 추진되는 두 번째 평면화 공사다. 이후 2026년 상반기 고척교 지하차도까지 순차적으로 평면화가 진행될 예정이다.

시는 현재 양평동(목동교)~가산동(금천교) 8.1㎞ 구간에 보도와 녹지 공간을 조성하는 ‘서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사’를 2023년 7월부터 본격 추진하고 있다.

이번에 폐쇄되는 광명교·오금교(동측) 지하차도는 양방향 4개 차로 모두 통제되며, 차량은 신설된 상부 평면교차로 4개 차로(일직방향 2, 성산방향 2)를 이용하게 된다. 각 교차로에는 가로형 3색 신호등 4개소가 설치되어, 차량은 신호에 따라 안전하게 통행할 수 있다.

‘서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사’는 서부간선도로로 단절된 지역을 연결하고, 보행자 중심의 안전한 도로환경을 조성하기 위한 것이다. 기존 입체교차로 8개소 중 4개소를 평면교차로로 전환되는 것이 핵심이다.

목동교, 신정교, 사성교, 철산교 등은 현재와 같이 기존 지하차도가 유지되며, 오목교, 오금교, 고척교, 광명교 등은 평면교차로가 된다.

안대희 서울시 도시기반시설본부장은 “보행자 중심의 안전한 도로 환경 조성과 지역간 단절 해소, 지역 균형발전에 기여할 것으로 기대된다”며, “공사 구간을 지나는 차량은 서행 운전해 주시고, 가능하면 우회도로 이용을 부탁드린다”고 당부했다.