[헤럴드경제=김수한 기자] 이재명 대통령이 오는 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 취임 이후 첫 한미 정상회담을 가질 예정인 가운데, 이 기간 북한이 상당한 수준의 도발을 할 수 있다는 미국 전문가의 관측이 나왔다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌는 지난 20일 화상으로 진행한 한미 정상회담 관련 언론 브리핑에서 “(북한이) 다음 주에 어떤 형태의 행동을 할 가능성을 배제할 수 없다고 본다”고 말했다.

그는 “이는 다음 주에 3가지 일이 결합되기 때문”이라며 “첫째는 물론 한미 정상회담이며, 두 번째는 현재 진행 중인 한미연합훈련(UFS·을지 자유의 방패), 세 번째는 북미간 외교 접촉이 없다는 점”이라고 말했다. 차 석좌는 그러면서 “이들의 조합은 적어도 우리의 실증적 연구가 보여주듯이 좋은 조짐이 아니며, 대수롭지 않지 않은 북한의 적대행위로 나타날 수 있다”고 전망했다. 그는 “미사일 시험 발사나, 심지어 핵실험일 수도 있다”면서도 “우리는 (어떤 일이 일어날지) 모른다”고 말했다.

시드 사일러 CSIS 선임 고문도 “100만명의 인민군을 보유한 북한이 여름 훈련 기간에 있다는 사실을 염두에 두는 건 언제나 중요하다”며 “이 시기는 북한군의 추가적인 군사력 과시, 미사일 발사, 포병 사격 시연이 있는 기간”이라고 말했다. 또한 사일러 고문은 북한의 도발이 “치명적 수준이거나 물리적 형태는 아닐 것”이라고 내다봤다.

차 석좌는 이번 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 우선순위로 내세울 의제에 대해 미국의 한국에 대한 무역적자 해소를 꼽았다. 그는 “트럼프 대통령은 동맹국과의 상품 무역 적자에 레이저빔처럼 집중하고 있다”며 “그는 한국이 무역 흑자를 줄이기 위해 더 많은 약속을 내놓는 걸 보고 싶어 할 거 같다”고 말했다.

▶“한미 정상, 북한과 대화 재개 및 북러 관계 논의할 것”=차 석좌는 또한 “트럼프 주변의 미 국방부 사람들은 중국의 비상 사태와 관련해 한국의 더 선명한 약속을 원할 것”이라고 예상했다. 트럼프 측이 중국의 대만 침공이 일어날 경우, 한국이 어떻게 대응할 것인지 확약하길 원할 수 있다는 의미다.

차 석좌는 아울러 이번 회담의 주요 의제가 될 것으로 보이는 ‘한미동맹 현대화’에 대해 “지상군 감축을 포함한 주한미군 태세의 잠재적 변경, 공군 및 해군 능력 향상, 한국의 방위비 지출 확대, 주한미군 주둔비 분담금 협정 변경, 전시 작전통제권 반환, 방위산업 협력 강화를 의미한다”고 설명했다.

차 석좌는 이번 회담에서 두 정상이 북한과 대화 재개 노력 및 북한과 러시아의 관계를 논의할 것으로도 관측했다. 그는 “이는 트럼프 대통령의 다른 주요 외교정책 중에서 눈에 띄게 중요한 것이기 때문”이라며 “알래스카 미러 정상회담이 기대만큼 잘 진행되지 않았기에 (트럼프 측이) 한국과의 회담이 잘 진행되기를 더욱 바랄 수 있다”고 말했다.

카트린 카츠 CSIS 객원 연구원은 이 대통령이 방미 전 일본을 먼저 찾아 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 하는 것과 관련, “트럼프 대통령이 민감하게 반응할 유일한 점은, 한일 정상회담이 현재 진행 중인 민감한 무역 및 안보 협상과 관련해 양국이 트럼프에 맞서 공개적으로 입장을 통일하는 기회로 삼을 수 있다는 것”이라고 지적했다. 카츠 연구원은 “나는 두 정상이 만나 트럼프 대통령에 대해 공개적으로 맞서는 방식은 그들 이익에 부합하지 않는다고 본다”고 덧붙였다.

▶CSIS “중국 접경지에 북 미사일 기지”=한편, CSIS 소속 전문가들은 이날 북한과 중국 국경 인근인 평안북도 신풍동에 대륙간탄도미사일(ICBM) 및 발사 장비를 갖춘 것으로 추정되는 미사일 기지가 조성돼 있다고 밝혔다. CSIS 산하 한반도 문제 전문 사이트 ‘분단을 넘어’는 지난달 11일 촬영된 위성 사진을 근거로 지하 입구, 지하 시설, 지휘부, 지원용 구조물 등으로 구성된 북한 신풍동 미사일 기지를 소개하는 보고서를 공개했다.

보고서는 북중 국경에서 27㎞ 떨어진 신풍동 기지 건설이 2004∼2014년 이뤄졌으며, 그 이후로는 중거리 탄도미사일(IRBM)과 ICBM 개발과 연결된 기지 개선 작업이 이뤄졌을 수 있다고 추정했다.

위성사진 등에 대한 초기 분석 결과, 핵탄두 탑재가 가능한 ICBM, 이동형 미사일 발사대(TEL) 또는 이동식 발사대(MEL) 등을 보유한 여단급 부대가 주둔 중인 것으로 추정됐다. 약 15∼20개의 탄도미사일 기지를 운영하는 것으로 추정되는 북한은 아직 외부에 미사일 기지를 공개한 적이 없다. 또한 북미간 비핵화 협상 과정에서도 미사일 기지 처리 문제는 다뤄진 적이 없다.

보고서는 신풍동 기지와 같은 북한의 ‘전략 미사일 벨트’ 안에 위치한 탄도 미사일은 동아시아와 미국 본토에 잠재적인 핵 위협이 될 수 있다고 지적했다.