[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 백악관이 중국계 동영상 플랫폼 틱톡에 공식 계정을 개설하자, 중국 매체가 이를 비판하고 나섰다. 중국에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 드리웠던 ‘국가 안보 위협’이라는 수사가 모순적이며, 위선적이라고 했다.

21일 중국 관영 영어 매체 차이나데일리는 사설을 통해 “백악관이 자체 틱톡 계정을 갖게 된 것은 (틱톡 모회사인) 바이트댄스가 중국 정부에 종속되어 있으며 이 애플리케이션이 미국 시민에게 영향을 미치는 데 사용될 수 있다는 ‘국가 안보 위협’이라는 (미국 측의) 수사와 의심할 여지 없이 모순된다”고 비판했다.

또 “오랫동안 미국의 일부 정치인들은 틱톡을 미국 데이터 보안에 대한 ‘위협’으로 모함해 왔다”며 “이 앱은 여전히 모회사인 바이트댄스가 미국 사업을 철수하거나 미국에서 앱 사용이 금지되는 것이 요구되는 법에 직면해 있다”고 덧붙였다.

이어 “미국 대통령은 이 플랫폼이 젊은이들에게 다가가는 수단으로서 중요하다는 것을 잘 알고 있었다”며 “백악관이 3차 연장 기한이 만료되기 한 달도 채 안 되어 앱에 자체 계정을 개설했다는 사실은 미국이 틱톡에 제기한 ‘보안’ 혐의가 위선이라는 것을 드러낸다”고 지적했다.

앞서 최근 도널드 트럼프 대통령은 백악관 틱톡 계정에 “나는 여러분의 목소리입니다”라고 말하는 동영상을 게재했다. 동영상에는 “미국이 돌아왔다. 안녕, 틱톡”이라는 자막도 삽입됐다. 트럼프 대통령은 지난해 대선 기간 젊은 층 유권자를 공략하기 위해 개인 틱톡 계정을 이용했지만, 지금껏 백악관 공식 계정을 만들지는 않았다. 현재 백악관 계정 팔로우는 약 19만7000명이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “대선 기간 트럼프 대통령의 메시지는 틱톡에서 큰 반향을 일으켰다”며 “트럼프 행정부는 이 같은 성공을 바탕으로 어떤 행정부보다 효과적인 방식으로 소통하길 기대한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 개인 틱톡 계정에 1500만 명의 팔로워를 보유하고 있다.

트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때인 지난 2020년 틱톡에 대해 사업체 매각을 강제하는 행정명령을 내리면서 틱톡 퇴출 여론에 불을 붙인 인물이다. 1억7000만 명의 미국인이 사용하는 틱톡이 수집한 사용자 정보가 중국 공산당에 흘러갈 경우 심각한 안보 위협이 될 수 있다는 취지였다.

실제로 트럼프 대통령은 취임 이후 틱톡 금지법 시행을 유예하는 행정명령에 서명해 틱톡의 강제 매각은 보류된 상태다. 트럼프 대통령은 매각 기한을 여러 차례 연기하여 9월 17일로 유예기간을 미루고 있다. 트럼프 대통령은 앱 매각을 위한 인수자를 찾고 있다고 밝혔다.

1월 20일 두 번째 대통령 임기를 시작한 후 틱톡 금지법 시행을 4월 초까지 유예했고, 그다음에는 6월 19일까지, 그리고 다시 9월 17일까지로 연장한 상태다.

JD 밴스 부통령이 틱톡 매각 협상을 총괄하는 역할을 맡아 관련 논의를 주도하고 있기도 하다.

차이나데일리는 “중국 외교부와 상무부 대변인이 여러 차례 밝힌 바와 같이, 기업 운영과 인수는 시장 원칙에 따라 관련 기업이 독립적으로 결정해야 한다”며 “중국 기업이 관여하는 경우, 반드시 중국 법률과 규정을 준수해야 한다”고 꼬집었다. 이어 “중국 기업에 대한 무분별한 공격에 제동을 거는 것은 중국과 미국 간의 경제·무역 협력에 도움이 될 것이며, 이는 두 나라 모두에게 이익이 될 것”이라고 했다.