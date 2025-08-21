[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 1인 가구를 대상으로 맞춤형 금융교육을 실시한다고 21일 밝혔다.

교육은 중장년·노년(시니어) 맞춤형 금융교육과 사회초년생 맞춤형 금융교육 2개로 나뉘어 진행된다.

중장년·노년(시니어) 맞춤형 금융교육은 관내 중장년과 노년(40세 이상) 1인 가구 중 30명을 대상으로 9월 16일 오전 10시 구청 창의홀에서 열린다. 꿈세생애설계협동조합 이사장인 조기훈 강사가 ‘금융사기로부터 내 재산 지키기’라는 주제로 ▷ 금융사기 종류와 예방법 ▷ 수명 연장 시대 4가지 위험요소(리스크) ▷ 한 달 가계 예산 짜는 방법 ▷ 공공기관 정책 소개와 활용 방법 등을 알려줄 예정이다.

사회초년생 맞춤형 금융교육은 구로구 청년(19~39세) 1인 가구 중 30명을 대상으로 10월 17일 오후 3시 구청 창의홀에서 열린다. 국민연금공단 소속 정민경 강사가 ‘퇴직 후 호텔 조식 자랑(플렉스)하는 재테크 전략’이라는 주제로 ▷ 평생 월급 만들기, 젊을 때 시작해야 유리한 이유 ▷ 국민연금에 대한 오해 ▷ 퇴직연금·연금저축 특징과 활용법 ▷ 지출을 줄이는 관리법 등을 알려줄 예정이다.

수강료는 무료이며, 중장년·노년(시니어) 맞춤형 교육은 오는 25일부터 내달 12일까지 구로구청 복지정책과에 전화로 신청하면 된다. 사회초년생 맞춤형 금융교육은 9월 1일부터 9월 30일까지 구로구청 누리집에 게시돼 있는 정보무늬(QR코드)로 신청하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “최근 다양해지고 있는 금융사기를 예방하고 구민의 소중한 재산을 보호하기 위해 이번 교육을 마련했다”며, “1인 가구의 금융 역량을 강화할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.