▲ 정부, 지방중심 건설투자 보강방안 발표, 주택시장→상가시장 온기 확산 기대

▲ 고정 수요 확보한 ‘태화강 유보라 단지 내 상가’ 등 알짜 단지 선점 움직임도 감지돼

▲ 태화루 사거리 코너 상가로 가시성·집객력도 남달라

정부가 지방 주택시장과 건설투자를 활성화하기 위한 종합 보강방안을 내놓음에 따라 지방 부동산 시장 전반에 회복에 대한 기대감이 퍼지고 있다.

지난 14일 정부는 경제관계장관회의에서 △지방 부동산 수요 보완 △공공 SOC 신속집행 △공공공사 유찰·지연 방지 △공사비 부담 완화 등 4대 분야, 56개 과제로 구성된 ‘지방중심 건설투자 보강방안’을 발표했다.

업계에서는 이번 대책이 지방 경제를 되살릴 수 있는 종합적이고 시의적절한 대책이라는 평가를 내놓고 있다.

특히 지방 주택시장 침체 대응을 위한 양도세 취득세 감경 등 세부담 완화와 미분양 주택 지원 확대는 수요확대 및 시장안정에 효과적일 것으로 내다봤다.

더불어 주택시장의 활성화는 결국 시장 유동자금 확대로 이어져 주택에 이어 상가 등 수익형 부동산의 순차적 회복으로 이어질 것이란 기대감도 높아지는 분위기다.

이에 따라 일부 투자자들 사이에서는 ‘지금이 알짜 상가를 선점할 기회’라는 인식도 확산되고 있다. 다만, 최근 상가의 경우 입지, 상품에 따른 수익률 차이가 극심한 만큼 비교적 운영 안정성이 보장되는 곳을 우선 검토하는 것이 중요하다는 평가가 지배적이다.

이에 가장 부합하는 상가로는 ‘단지 내 상가’가 대표적이다. 단지 내 상가는 해당 주거시설의 고정수요를 확보할 수 있고, 대체로 생활밀착형 업종 구성으로 경기 상황에 따른 운영 편차도 적어 안정성이 높다고 평가받기 때문이다.

이 가운데, 반도건설이 울산에서 ‘태화강 유보라 단지 내 상가’를 공급해 주목할 만하다.

‘태화강 유보라 단지 내 상가’는 울산광역시 중구 우정동에 연면적 12,632.0856㎡ 규모(3,821.2059평)로 지상 1층~지상 3층 총 99실 규모로 조성된다.

특히 이곳은 주거단지가 100% 완판 되었고 입주도 마무리중인 ‘태화강 유보라 팰라티움(495세대)’의 단지 내 상가로 계약 즉시 운영이 가능하며, 빠른 활성화가 기대돼 공실 걱정 없이 안정적인 수익 창출이 가능하다.

게다가 주변으로 풍부한 배후수요와 유동인구도 확보해 안정성은 더욱 높고, 추후 시장 활황에는 높은 가치 상승도 노려볼 만하다는 평가다. 태화강변 고급주상복합 벨트의 2천여 세대 직접수요와 중구 원도심 내 주거수요를 비롯해 인근 우정혁신도시의 약 2만 세대 정주인구의 유입도 기대할 수 있다.

상업시설이 들어서는 태화루 사거리 상권은 울산의 중구와 남구를 잇는 관문으로 상시 유동 인구가 풍부하며, 주변으로 태화종합시장, 우정시장 관련 유동인구도 풍부하다.

최근에는 SK그룹이 AWS(아마존웹서비스)와 함께 총 7조 원을 투자, 인근 울산미포국가산업단지 내에 ‘울산 AI 데이터센터’를 조성키로 해 관련 인구 증가에 따른 수혜 효과도 기대된다.

특히 태화강 상권의 핵심 도로망인 태화루 사거리 코너 상가로 가시성이 탁월하며, 일대 유동인구를 끌어들이기도 좋다. 이에 더해 축구장 1.7배에 달하는 거대한 스케일로 일대 랜드마크 상가로 발전도 기대된다.

현재 시공사 보유분에 대한 특별 할인혜택으로 진행 중이며, ‘태화강 유보라 팰리티움’ 단지내 상가 1층에 홍보관을 열어 매매(투자) 및 입점 문의 상담이 가능하다.