- ‘퀀텀 프론티어 전략대화’, 산·학·연 소통 - AI 강국 도약 위해 양자 기술 중요성 강조 - 국가양자로드맵 ‘양자종합계획’ 연내 수립

[헤럴드경제=구본혁 기자] 배경훈(사진) 과학기술정보통신부 장관이 인공지능(AI) 강국 도약을 위해서는 양자 기술이 중요하다고 언급하며 AI와 양자기술의 융합 필요성을 제기했다. 양자 기술과 AI 융합 등 핵심과제를 포함한 국가양자로드맵인 ‘양자종합계획’을 연내 수립하겠다고 밝혔다.

배 장관은 21일 대전 한국표준과학연구원에서 열린 ‘퀀텀 프론티어 전략대회’에서 양자 기술 산학연 전문가들과 만나 “대한민국 양자전략 수립이 절실한 상황이다. 미래 10년 내다보는 양자종합계획을 수립하고 발표하겠다”면서 “후발주자로서 분야별로 5년내 성과창출과 중장기 투트렉 전략을 추진, 연구개발, 상용화, 생태계 조성 등 통합전략 패러다임을 만들겠다”고 강조했다.

이번 전략대화는 글로벌 양자기술 동향과 우리의 대응방안을 논의하고, 양자법 시행에 따라 올해 말까지 수립 예정인 ‘양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 종합계획’ 수립 방향에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 배 장관은 먼저 간담회에 앞서 한국표준과학연구원의 초전도 양자컴퓨팅, 양자통신 연구시설을 방문했다. 초전도 양자컴퓨터 연구실에서는 최근 시연한 20큐비트 양자컴퓨터 성과와 향후 50큐비트 개발 계획을 청취했으며, 양자통신 연구실에서는 소형 양자키분배(Quantum Key Distribution, QKD) 모듈 개발 등 주요 성과와 함께 표준연·ETRI가 협업중인 양자통신 테스트베드 운영 현황을 설명 받았다.

이후 간담회에서는 KAIST, 이화여대, 연세대, ETRI, KISA 등 주요 대학 및 연구기관과 삼성SDS, 지큐티코리아, 큐심플러스 등 기업 관계자들이 참여하여 대한민국 양자전략, 양자 보안 혁신방안에 대한 심도 있는 토론을 진행했다.

참석자들은 우리나라가 세계적 기술경쟁력을 확보하기 위해서는 AI와 양자 기술의 융합을 빠르게 준비해야 된다는데 공감하면서, 글로벌 공급망 진입을 위한 양자 소·부·장 기업 육성과 SW 연구개발을 통한 활용시장 선점, 전문인력 양성 등을 주요 추진과제로 제안했다. 양자 보안시장의 창출을 위한 정부 주도의 실증 사업 등 정책적 뒷받침의 확대 역시 주요 과제로 제언됐다.

배 장관은 “퀀텀 프론티어 전략대화를 통해 대한민국 양자기술·산업의 미래 10년 청사진을 그려볼 수 있어 뜻깊었다”면서 “양자기술 분야별 장·단기 특화 육성전략과 퀀텀+AI 등 핵심 과제들이 양자종합계획에 잘 반영될 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.

이어 “다가오는 보안 위협에 선제적으로 대응하기 위해 양자보안기술을 토대로 보안 패러다임을 혁신하는데에도 과기정통부가 앞장서겠다”고 덧붙였다.