고수온 영향으로 생육 부진·어군 분산

[헤럴드경제=정석준 기자] 고등어와 갈치, 조기 등 수산물 가격이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

21일 한국해양수산개발원(KMI) 수산업관측센터에 따르면 지난달 기준 고등어(신선 냉장·1마리)의 소비자가격은 4380원으로 작년 같은 달보다 28.4% 높았다.

이는 한 달 전보다 3.6% 떨어진 가격이지만 평년보다 17.9% 비싼 수준이다. 냉동 고등어 가격도 지난 3월부터 작년과 평년보다 높은 수준을 유지하고 있다.

고등어는 통계청의 ‘7월 소비자물가동향’에서도 작년 동기 대비 12.6% 오른 것으로 집계됐다. 수산물 물가는 전달(7.4%)과 비슷한 7.3% 올랐다.

고등어는 국내에서 주로 소비되는 중·대형어(마리당 300g 이상)의 생산량 감소가 가격 상승의 원인으로 지목된다.

올해 고등어 누적 생산량은 지난 달까지 7만7523톤으로 작년 동기 대비 56.8% 많았다. 그러나 부산공동어시장에 위판된 고등어 중에서 중·대형어의 비중은 1.0%로 작년(12.8%)보다 대폭 낮았다. 이는 최근 5개년 중에서 최저 수준이다.

부산공동어시장에서 위판된 중·대형어 고등어 비중은 2019년 53.2%, 2020년 49.5%, 2021년 25.3%, 2022년 51.3% 등으로 두 자릿수를 유지해 오다 2023년 9.0%까지 낮아졌다.

수협중앙회는 고수온의 영향으로 생육이 부진하고 어군이 분산되면서 중·대형어 생산량이 부진한 것이라고 추정했다.

갈치(신선 냉장) 가격은 지난달 기준 한 마리에 6383원을 기록했다. 작년 같은 달보다 16.5% 높은 수준이다.

냉동 갈치 가격도 지난 달 기준 한 마리에 5707원으로 작년보다 38.9%, 평년보다 5.5% 각각 올랐다. 산지 가격은 지난 1월부터 작년과 평년보다 높은 수준을 유지하고 있다.

갈치는 신선 냉장의 위판 물량이 줄어 산지가격도 전달보다 4.5% 상승했다. 해양수산개발원은 냉동 갈치가 일부 대형소매점에서 할인 행사가 종료되면서 가격이 오른 것으로 분석했다.

참조기도 지난달 금어기 영향으로 생산량이 줄고 대형소매점 할인율이 떨어지면서 가격이 높게 형성됐다. 지난달 기준 참조기 한 마리 가격은 2143원으로 작년보다 30.1%, 평년보다 9.8% 각각 높았다.

해양수산부는 고등어 등 대중성 어종의 수급 안정을 위해 정부의 비축수산물 1100톤을 추가로 방출하고 지난달부터 수입산 고등어 1만톤에 할당관세를 도입하는 등 공급을 확대하고 있다.