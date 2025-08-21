21일부터 행사…이마트 빙장·활꽃게 100g당 788원 홈플러스 빙장꽃게 780원…롯데마트 활꽃게 992원

[헤럴드경제=강승연 기자] 대형마트 3사가 서해안 꽃게 금어기(6월 21일~8월 20일)가 풀리는 첫날인 21일부터 가격 경쟁에 나선다.

이마트는 이날부터 오는 24일까지 나흘간 신세계포인트 적립 시 가을 햇꽃게를 100ｇ당 788원에 판매한다. 이 가격은 지난 2015년 이후 가장 낮은 수준이다.

활꽃게(산꽃게)와 빙장꽃게(얼음에 저장한 꽃게) 모두 같은 가격이다. 오는 25~28일에는 100ｇ당 985원에 판매한다. 트레이더스와 에브리데이도 오는 28일까지 꽃게를 최대 40% 싸게 판매한다.

이마트는 8일간 꽃게 150톤 이상을 공급할 예정이다. 선박 약 50척과 협업해 직거래 네트워크를 형성하고 최대 물량을 확보해 가격을 낮췄다.

홈플러스는 빙장꽃게를 활꽃게보다 낮은 가격에 선보인다. 오는 22~24일 빙장꽃게를 행사 카드로 결제하면 100ｇ당 780원에 판매한다. 사흘간 판매하는 빙장 햇꽃게 물량은 20톤이며 1인당 1㎏로 구매 제한을 뒀다.

애초 790원으로 가격을 책정했다가 가격을 더 내리기로 했다. 홈플러스 관계자는 “10년 전 금어기 해제 주간의 전단 가격이 100g에 980원이었는데, 이보다 저렴한 수준”이라고 말했다.

홈플러스는 또 이날부터 27일까지 활꽃게(냉수마찰 기절꽃게)를 행사 카드 결제 시 100ｇ당 1090원에 판다. 롯데마트는 오는 27일까지 활꽃게를 100ｇ당 992원에 판매한다. 선단 40여척과 사전 계약을 체결해 공급망을 전년 대비 약 30% 확대했다.