기아 PV5에 자율주행 소프트웨어 장착 APEC 기간 중 경주일대에 10대 공급

[헤럴드경제=유재훈 기자]글로벌 자율주행 기업 오토노머스에이투지(대표 한지형·에이투지)가 기아와 손잡고 레벨4 자율주행차 제작에 본격 나선다.

21일 에이투지에 따르면 양사는 지난 16일 이와 관련한 차량 공급 관련 파트너십을 체결했다. 기아의 PBV(Platform Beyond Vehicle)는 고객 사용 목적에 맞춰 설계된 맞춤형 교통수단으로, 지난 7월부터 화성공장에서 양산을 시작했다.

에이투지는 이 중 첫 모델인 PV5를 레벨4 자율주행차로 개조한다. 에이투지는 PV5 기반 레벨4 자율주행차를 제작하고, 정부 인증을 확보해 국내외 자율주행 사업에 투입할 계획이다. 에이투지는 국내 최대 규모인 55대의 자율주행차 운영 노하우와 올해 초 미국 시장조사기관 가이드하우스가 발표한 세계 11위의 자율주행 기술력을 적극 활용한다는 계획이다.

이번 협약을 통해 제작되는 PV5 기반 레벨4 자율주행차는 오는 10월 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’에서 첫 선을 보일 예정이다.

에이투지는 2025 APEC 공식 자율주행차 운영사로 선정돼 8월 말부터 올 연말까지 도로 정비 상황에 따라 경주 일대에서 다양한 기종의 레벨4 자율주행차 10대를 순차적으로 선보인다. 이 중 PV5 기반 자율주행차는 2대를 포함하며, 운전석이 없는 에이투지의 자체 개발 자율주행차 ‘로이(ROii)’와 개조 버스도 운행해 한국 자율주행 기술의 경쟁력을 글로벌 시장에 선보일 계획이다.

이번 협업은 국내 대표 완성차 기업의 하드웨어 기술과 자율주행 대표 기업의 소프트웨어 기술이 접목된 상징적 사례가 될 것이라는 평가다. 에이투지는 이번 협력을 계기로 자율주행 소프트웨어 설계와 하드웨어 생산을 이원화하는 ‘자체 솔루션 제작-차량 공급 외부 파트너십’ 전략을 강화한다는 방침이다.

한지형 에이투지 대표는 “자율주행차 상용화는 단일 기업 간의 경쟁을 넘어 산업 생태계 차원의 전략적 협력으로 전환되고 있다”며 “에이투지와 기아의 협업은 글로벌 자율주행 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 좋은 협업 사례이자 K-자율주행 출발점이라고 생각하며, APEC에서 선보일 PV5기반 자율주행차를 시작으로 향후 싱가포르, UAE, 일본 등 당사가 추진 중인 글로벌 시장으로 동반 진출하고, 후속 PBV 모델 전반에서도 협업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

기아의 PBV비즈니스사업부장을 맡고 있는 김상대 부사장은 “기아의 PBV는 단순한 하드웨어가 아닌 솔루션과 미래기술을 결합한 혁신 비즈니스 플랫폼을 제공할 것이다”라며, “에이투지와의 협업은 기아 PBV가 외부 생태계로 확장되어 고객에게 새로운 가치를 제공하는 다양한 사례중의 하나가 될 것”이라고 밝혔다.