제13차 서울시 도시계획위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 장기간 정체돼 온 마포구 염리동 일대 재개발 사업에 본격적인 시동을 걸었다. 시는 20일 열린 제13차 도시계획위원회에서 ‘마포구 염리동 488-14번지 일대 주택 정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정안’을 수정 가결했다고 밝혔다.

염리동 488-14번지 일대는 2003년 뉴타운 사업이 추진됐으나, 2015년 정비구역이 해제되면서 10년 가까이 주거환경 개선이 지체됐다. 구릉지형에 노후 다세대 주택이 밀집한 이 지역은 주민들의 강한 재개발 의지에 힘입어 2020년부터 사업이 다시 본격화됐다.

이번에 승인된 정비계획은 지형적 특성을 최대한 살린 점이 눈에 띈다. 역세권이라는 입지적 장점을 활용해 저층부에는 연도형 상가를 배치하고, 고저 차를 이용해 커뮤니티시설과 부대 복리시설을 저층에 집약하는 특화된 건축계획이 마련됐다.

정비사업을 통해 총 1120가구가 공급되며, 이 가운데 258가구는 임대주택으로 계획돼 공공성도 확보했다. 기반 시설로는 도로·공원·사회복지시설 등이 신설되고 이대역에서 아현 재정비촉진지구 주요 시설을 잇는 남북 공공보행통로도 새롭게 들어선다.

특히 사회복지시설은 마포구 추진 사업과 연계해 주민들이 충분한 복지 혜택을 누릴 수 있도록 설계됐으며, 어린이공원 지하에는 수영장을 포함한 체육시설을 조성해 토지 활용의 효율성을 높인다.

서울시는 이번 사업을 통해 마포구 일대 주거환경이 크게 개선되고, 교통 접근성과 생활 편의시설을 두루 갖춘 도심형 주거단지가 조성될 것으로 내다봤다.

최진석 서울시 주택실장은 “염리동 일대는 그간 열악한 주거환경 개선이 정체된 지역”이라며 “이번 심의를 통해 역세권 명품 주거지로 변모하고, 주민들이 체감할 수 있는 공공시설까지 확보할 것으로 기대한다”고 했다.