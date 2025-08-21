쇼핑·MD·운영·경영지원 4대 분야 에이전틱 AI 고객 맞춤형 서비스 제공 및 업무 효율성 향상

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데유통군은 AI(인공지능) 기반 유통 혁신을 위해 21일 롯데월드타워에서 제1회 ‘롯데 유통군 AI 컨퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.

컨퍼런스는 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장의 개회사를 시작으로 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’의 중요성과 글로벌 유통업체 에이전틱 AI 사례를 다룬 강연이 진행된다. 경영일반 AI 파트와 유통 특화 AI 파트로 나뉜 세션별 강연도 이어진다.

특히 ‘에이전틱 AI’와 이를 기업 전반에 적용한 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’ 실현을 중심으로 한 ‘AI Transformation’을 공식화한다. 데이터 기반 의사결정과 맞춤형 고객 서비스를 제공하는 기업형 AI 체계를 구축하는 것이 목표다.

‘에이전틱 AI’는 자율적으로 목표를 설정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 자율형 AI를 의미한다. ‘에이전틱 엔터프라이즈’는 ‘에이전틱 AI’를 기업 전반에 적용한 운영 모델이다.

롯데 유통군은 컨퍼런스에서 AI 기반 유통 혁신 비전을 제시한다. 롯데 유통군 AI 전담 조직인 ‘라일락(LaiLAC, Lotte AI Lab Alliances & Creators)’ 센터가 이를 맡는다. 슬로건은 ‘LaiLAC Blooming into the Agentic AI, Now(라일락 블루밍 인투 더 에이전틱 AI, 나우)’다.

롯데 유통군은 쇼핑, 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별로 ‘에이전틱 AI’를 단계적으로 구현한다. ‘쇼핑 에이전틱 AI’는 고객의 취향과 관심을 분석해 맞춤형 상품을 추천하고, ‘MD 에이전틱 AI’는 상품 가격과 구색 설정 등 관리 업무를 자동화한다. ‘운영 에이전틱 AI’는 AI 기반의 재고 관리와 발주를 최적화하는 데 초점을 맞췄다. ‘경영지원 에이전틱 AI’는 반복 업무를 줄여 생산성을 높인다.

또 롯데 유통군은 2030년까지 다수의 ‘에이전틱 AI’를 통합한 AI 플랫폼을 구축할 계획이다. 전사적 AI 운영 체계인 ‘에이전틱 엔터프라이즈’도 실현한다. 국내 IT 및 글로벌 빅테크 기업과 전략적 파트너십을 맺고 HR, 마케팅, 고객 지원 등 기업 핵심 업무의 자율적 수행과 부서 간 협업 자동화를 실현할 예정이다.

김 부회장은 “에이전틱 AI 구축으로 AI가 단순한 도구가 아닌 롯데 유통군의 새로운 경쟁력을 가진 DNA가 될 것”이라며 “고객들에게 AI 기반의 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 임직원들과 파트너사 업무 효율을 높여 롯데 유통군이 다시 한번 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.