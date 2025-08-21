2026년까지 21개 전 동 ‘치매안심마을’ 지정 목표…치매 친화적 환경 조성 도모 치매안심경로당과 동주민센터로 찾아가는 치매예방 교육 및 검진 통해 촘촘한 돌봄망 구축 치매환자 및 가족 위한 정서지원·인지강화 프로그램 운영 및 돌봄 인프라 조성에도 힘써

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 전국을 선도하는 치매 통합 관리 정책으로 치매환자와 가족 모두 건강하고 행복한 ‘치매안심도시 관악’ 실현에 박차를 가한다.

구는 ‘치매안심마을’ 사업을 통해 치매 환자와 가족들에게 안전한 환경을 제공하고, 주민들의 치매 예방 인식과 치매 조기 발견 및 관리를 돕고 있다. 현재까지 17개 동이 운영 중이며, 2026년까지 관내 21개 전 동을 치매안심마을로 확대할 계획이다.

특히, 구는 어르신들이 치매 조기발견과 적절한 치료·관리를 받기 위해서 주민들이 내 집 앞에서 서비스를 이용할 수 있도록 찾아가는 사업들을 중점 추진 중이다.

먼저, 올해 9월 5일까지 지역 내 21개 동으로 ‘찾아가는 동주민센터 기억력검사’는 매년 큰 호응을 얻고 있다. 주민 누구나 편리하게 접근 가능한 동 주민센터에서 전문적인 치매검진을 받을 수 있어 치매 조기 발견과 신속한 치료∙관리를 지원한다.

누구나 부담 없이 참여 가능해 어르신들의 치매에 대한 두려움을 줄이고, 예방 인식을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다.

또한, ‘치매안심경로당’으로 지정된 115개 전체 경로당에서도 매년 치매인지선별검사를 실시하며, 신청 경로당에는 주 4회 ‘찾아가는 치매예방교육과 건강관리 프로그램’을 제공하고 있다.

이외도 구는 2023년도에 전국 최초로 치매예방 야외 놀이형 인지프로그램인 ‘치매안심노리터(老利攄)’를 도입해 어르신들의 치매 예방과 사회 참여를 유도하고 있다. 이 성과로 보건복지부 우수사례 경진대회에서도 관악구가 전국 1위 ‘최우수상’을 수상, 자치구 치매안심센터 운영의 모범 사례로 인정받았다.

‘관악구치매안심센터’에서는 치매 환자 가족을 위한 정서 지원 프로그램도 운영 중이다. 자조모임 ‘더봄’은 문예활동을 통해 심리 안정에 도움을 주고, ‘늘봄’은 뜨개질을 통해 활동성과 사회적 유대감을 강화한다.

이외도 운동, 음악, 미술, 숲체험 등 다채로운 프로그램을 운영해 치매 환자와 가족의 정서적 회복과 삶의 질 향상에 기여한다.

구는 어르신들이 여가·건강·요양 서비스를 원스톱으로 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 복지인프라 구축에 힘쓰고 있다.

지난해 개관한 ‘관악어르신행복센터·50플러스센터’는 중장년층과 어르신들의 사회활동 활성화를 지원하며 큰 호응을 받고 있다.

특히, 구는 2027년 준공 예정인 ‘구립 노인종합복지타운’에는 치매 전담실, 물리치료실 등을 갖춘 요양원이 3층 규모로 들어설 예정이어 가족들이 치매 어르신들을 쉽게 돌볼 수 있는 환경이 마련될 예정이다.

박준희 구청장은 “지역주민, 치매환자와 그 가족 누구나 안심하고 자유롭게 살아갈 수 있도록 치매안심도시를 조성에 총력을 다하겠다”고 말했다.