[헤럴드경제=민성기 기자] 문형배 전 헌법재판소장 권한대행(60·사법연수원 18기)이 부산의 한 버스정류장에서 목격돼 화제를 모으고 있다.

20일 각종 SNS와 온라인 커뮤니티에는 “문형배 재판관님, 버스 타고 다니시네요”라는 제목의 짧은 영상이 확산했다. 작성자 A 씨는 전날 버스정류장에서 문 전 대행을 목격했다며 2초짜리 짧은 영상을 공개했다.

A씨는 “어제 부산에서 버스를 타려고 기다리시는 문형배 재판관님을 봤다. 헌법재판관까지 지낸 분이 버스 타려고 기다리는 모습은 훈훈하다”고 했다.

문 전 대행은 윤석열 전 대통령 탄핵심판 선고일인 지난 4월 4일 주문을 낭독했다. 22분간 선고 요지를 낭독한 문 전 대행은 정면을 응시하며 “피청구인 대통령 윤석열을 파면한다”라고 말했다.

이후 임기가 종료돼 같은달 18일 퇴임했다.

그는 청렴한 재산 규모와 도덕적 신념으로도 주목받아왔다. 2019년 문재인 전 대통령의 지명으로 헌법재판관 인사청문회에 나왔을 때 신고 재산은 약 6억7000만원이었다.

당시 백혜련 더불어민주당 의원이 “27년간 법관 생활을 했는데 너무 적은 것 아니냐”고 묻자, 그는 “결혼할 때 평균인의 삶에서 벗어나지 않겠다고 다짐했다”며 “순수 제 재산은 4억원이 채 안 된다. 평균 재산을 조금 넘은 것 같아 반성하고 있다”고 답했다. 이 발언은 ‘평균인의 삶을 지향하는 판사’라는 별칭을 낳았다.

재판에서도 인간적인 판결로 화제를 모았다. 과거 자살 시도 후 방화 혐의로 기소된 피고인에게 ‘자살’을 열 번 외치게 한 뒤 “우리 귀에는 ‘살자’로 들린다”며 집행유예를 선고하고, ‘살아있는 동안 꼭 해야 할 49가지’라는 책을 건넨 일화는 지금도 전해진다.

퇴임 후에는 집필 활동에 몰두하고 있다. 오는 25일에는 블로그 ‘착한 사람들을 위한 법 이야기’에 올린 글들을 모은 책 ‘호의에 대하여’를 출간한다. 출판 기념회는 따로 열지 않는다.

일각에서는 그가 서울시립대 로스쿨 초빙교수로 강단에 설 것이란 전망이 있었으나, 교원 공모 절차에 응모하지 않은 것으로 알려졌다.

그는 “공직 생활이 끝난 뒤 영리를 위한 변호사 활동은 하지 않겠다”고 못 박으며 도덕적 원칙을 강조했다. 경남 하동 출신인 문 전 대행은 진주 대아고와 서울대 법대를 거쳐 제28회 사법시험에 합격했으며, 부산·창원 등에서 꾸준히 법관 생활을 이어왔다.

문 전 대행은 오는 27일 MBC ‘손석희의 질문들’ 시즌3 첫 방송에 출연해 윤 전 대통령 탄핵 선고일 직전 단 한 번의 재판관 표결과 과정, 주문의 마지막 문장을 연습해야 했던 일화 등을 전할 예정이다.