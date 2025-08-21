상봉동 83-1번지 일대 대규모 공사장 안전 관리 실태 점검 류경기 중랑구청장, 현장 방문하여 철저한 기본 안전 수칙 당부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]류경기 중랑구청장은 8월 20일 상봉동 83-1번지 일대에서 추진 중인 ‘상봉9도시정비형 재개발’ 공사장(옛 상봉터미널 부지)에 대한 안전 점검을 실시했다.

이번 점검은 대규모 개발 공사장의 안전관리 실태를 직접 확인하고, 현장 근로자 안전 및 구민의 생명과 재산을 보호하기 위해 마련됐다.

이번 점검은 정부의 공사장 안전 관리 강화 기조에 따라 실시된 선제적 조치로, 중랑구는 ▲재해예방 조치계획 ▲근로자 작업환경 ▲건설기계 및 시설물 안전 등 주요 현장관리 사항을 면밀히 점검하고 관련 지침 이행 여부를 확인했다.

류경기 중랑구청장은 현장을 직접 방문해 근로자 안전 교육장 및 품질관리 현장 등을 세심히 살피고, 공사 관계자들에게 기본 안전 수칙을 철저히 준수해 줄 것을 당부했다.

류 구청장은 “대형 공사장의 안전점검은 단순한 점검이 아니다. 인명 보호부터 사고 예방, 시공 품질 확보 등 건설 사업의 성공을 좌우하는 핵심 과정이다. 정부가 강조한 바와 같이 중랑구도 위험 요소를 철저히 관리하여 구민이 안심할 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다. 이어 “여름철 폭염에 대비해 근로자 쉼터 운영 등에도 각별히 신경 쓰겠다”고 덧붙였다.

중랑구는 앞으로도 지역내 모든 대형 공사장을 대상으로 정기적인 점검을 실시하고, 신뢰할 수 있는 도시 환경 조성을 위해 지속적으로 관리·감독을 강화해 나갈 계획이다.