[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 19일 군청 문화강좌실에서 40여명의 추진위원, 분과위원, 관계직원, 용역사 등이 참석한 가운데 ‘2025 성주참외&생명문화축제’평가보고회를 개최했다.

이 자리에서는 올해 축제의 성과와 과제를 점검하며 내년도 축제 발전 방향까지 논의됐다.

‘축제 성과분석 및 발전방안’평가 용역 결과에 따르면 군민 참여형 길놀이, 영유아 동반 가족단위까지 사로잡은 키즈존의 확대, 참외 시식존과 함께 참외 라운지 운영 등이 방문객 만족도를 크게 높인 것으로 평가됐다.

특히 축제를 통한 지역 농특산물 소비 확대와 브랜드 이미지 제고, 군민의 자긍심 강화 등에서 높은 성과를 거뒀으며 이어진 회의에서는 내년 축제 방향성도 확정했다.

앞으로 성주군 축제추진위원회는 본 평가결과를 토대로 생명문화 주제 콘텐츠 강화, 차별화된 관광 브랜드 구축, 다양한 연령층 맞춤형 콘텐츠 보강, 군민 참여 확대를 통한 공동체 강화 등을 적극 추진할 계획이다.

이창길 축제추진위원장은 “평가보고회를 통해 아쉬웠던 점은 보안하고 내년 축제에서는 더 완성도 높은 모습으로 군민과 방문객 여러분께 보답할 수 있도록 내년 축제 준비에도 만전을 기하도록 하겠다”고 했다.

이병환 성주군수는“성주참외&생명문화축제가 단순한 지역 행사에 머무르지 않고 대한민국을 대표하는 문화관광축제로 도약하기 위한 기반을 마련하기 위한 것”이라며 “올해 축제에서 보여주신 군민 여러분의 자발적 참여와 성원에 깊이 감사드린다“고 말했다.