삼성전자는 美 정부 지분 취득 기대감에 보합권 상승 마감

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 증시에서 인공지능(AI) 산업에 대한 ‘거품론’이 제기되며 기술주 투심 위축이 현실화한 가운데, 20일 국내 증시에서도 SK하이닉스 등 주요 반도체 종목의 주가가 약세를 면치 못했다.

한국거래소에 따르면 이날 SK하이닉스는 전 거래일 대비 2.85% 내린 25만5500원에 거래를 마감했다. 장중 4.56%까지 내리기도 했지만 오후 들어 낙폭을 줄였다.

한미반도체(-3.11%), 한화비전(-3.98%), 테크윙(-3.04%) 등 다른 반도체 종목의 주가도 내렸다.

반면. 삼성전자는 0.71% 오른 7만500원에 장을 마쳤다. 하락 출발했던 삼성전자는 등락을 거듭하다 오후 들어 상승으로 방향을 잡았다.

반도체 종목의 부진은 전날(이하 현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 AI 업계 거품론에 기술주 중심의 나스닥종합지수가 1.46% 떨어진 영향으로 보인다.

앞서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자는 18일(현지시간) 기자 간담회에서 AI 산업에 거품이 끼었을 수 있다고 인정했다. 그는 “투자자들이 AI에 과도하게 흥분해 있는 것은 사실”이라며 거품이 끼었다고 거듭 강조하는 한편 “AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준”이라고 지적하기도 했다.

SK하이닉스는 글로벌 AI용 반도체 ‘고대역폭메모리(HBM)’ 시장에서 독주 체제를 굳힌 선두 업체로 꼽힌다.

여기에 중국의 외국산 칩 사용 제한 움직임도 기술주에 하방 압력을 가했다.

다만 삼성전자는 미국 정부의 지분 취득 기대감 반영으로 상승으로 장을 마감했다. 로이터통신은 19일 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법(CHIPS Act)에 따른 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 반도체 제조 기업들의 지분을 미국 정부가 받는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

대만 TSMC, 미국 마이크론, 한국 삼성전자가 이런 기업에 해당한다.

전임 조 바이든 행정부 말기인 지난해 말 미국 상무부가 확정한 기업별 반도체지원법 지원금 액수는 TSMC 66억달러(9조2000억원), 마이크론 62억달러(8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원)다.

이 같은 보도 내용에 TSMC는 논평을 거부했으며 마이크론, 삼성전자, 백악관은 논평 요청에 답하지 않았다고 통신은 전했다.