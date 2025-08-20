코스피 연일 하락세…3100마저 무너져 잭슨홀 미팅·대주주 양도세 등 경계감 AI 산업 거품론에 K원재 악재까지 겹치며 차익 실현 매물이 출회할 가능성도 존재

[헤럴드경제=이정환 기자] 최근 코스피가 연일 하락하면서 20일에는 3100선 마저도 무너졌다. 이란 가운데 국내 주식형 펀드에서도 자금이 빠져나가고 있다.

20일 에프앤가이드 등에 따르면 19일 기준 지난 한 주 동안 국내 주식형 펀드 1049개의 설정액은 613억원 감소했다. 특히, 지수를 추종하는 인덱스(패시브)에서는 551억원이 빠져나갔고 액티브에서는 63억원이 유출됐다. 지난 19일 하루에만 국내 주식형 펀드에서 956억원이 유출됐다.

같은 기간 국내 채권형 펀드에 6611억원이 유입됐다.

국내 주가 지수가 최근 들어 우하향하면서 주식형 펀드의 설정액이 대폭 감소한 것으로 보인다.

코스피는 이 기간 38.35포인트(1.20%), 코스닥은 19.23포인트(2.38%) 각각 하락했다. 주가 지수가 부진한 데에는 일단 잭슨홀 미팅에서의 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언과 정부의 대주주 양도세 기준 발표 등 빅 이벤트에 대한 경계심이 자리한 것으로 보인다.

여기에 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품론이 대두되며 간밤 뉴욕증시에서 기술주에 대한 경계심이 커지면서 나스닥종합지수가 1% 이상 밀리는 등 3대 주가지수가 혼조로 마감한 것도 코스피 흐름에 악영향을 끼치고 있다.

네이버, 엔씨소프트, 카카오, 카카오페이 등이 하락세를 보이고 잇다.

시장은 오는 22일(현지시간) 열리는 파월 의장의 기자 회견에서 통화 정책에 대한 뚜렷한 시그널을 낼지 주목하고 있다. 고용 시장 악화가 파월 의장이 좀 더 ‘비둘기파’(통화 완화 선호)적인 어조를 띨 문을 열었다고 보고 있지만, 일각에서는 예상 밖으로 높은 인플레이션 데이터를 우려하는 상황이다.

증권가는 해당 이벤트의 결과가 시장에 부정적으로 작용할 가능성이 있어 주가 하락 흐름이 당분간 지속할 것으로 내다봤다.

파월 의장이 시장 기대와 달리 관세에 따른 인플레이션 억제를 위해 금리 동결을 시사할 수 있기 때문이다.

미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미국 연준이 기준 금리를 인하할 확률(Fed Watch)은 한때 100%까지 확대되기도 했으나 현재는 83% 수준으로 축소된 상태다.

대주주 양도세 기준도 50억원과 10억원을 두고 정부가 심사숙고 중인 가운데 고심이 길어지면서 관망세가 나타나고 있다.

대주주 양도세 기준은 정부 원안인 10억원으로 그대로 갈 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

여기에 지난 18일에는 체코 원자력발전소 수출을 위해 미국 웨스팅하우스와 불공정 계약을 맺었다는 의혹이 불거지면서 원전은 물론, 방산 업종 주가까지 부정적인 영향을 받았다.

원전과 방산은 그간 ‘조방원’(조선·방산·원전)으로 불리며 주식 시장을 이끌어왔지만 원전주를 중심으로 주가가 주저앉으면서 지수가 힘을 쓰지 못하게 됐다.

이에 외국인 투자자는 이 기간 유가증권시장에서 3천860억원, 개인 투자자는 2천710억원을 각각 순매도했다.

나정환 NH투자증권 연구원은 “당분간 특별한 악재가 발생하지 않더라도 다수의 불확실한 이벤트를 앞두고 차익 실현 매물이 출회할 가능성이 존재한다”고 말했다.

그는 “잭슨홀 미팅뿐 아니라 25일 국회 본회의에서 2차 상법 개정안 등 주요 법안이 논의될 수 있고 정부의 대주주 양도세도 8월 내 발표가 예상된다”며 “23일에는 한일 정상회담, 25일에는 한미 정상회담 등 외교 이벤트 역시 시장 참여자의 관망 심리를 강화하는 요인”이라고 짚었다.