[헤럴드경제=최은지 기자] “의사 친구한테 물어봤더니 위고비랑 똑같은 원리래”

유튜브 등 누리소통망(SNS)에 자주 등장하는 이 광고 영상, 다이어트에 관심이 있는 여성들이라면 한 번쯤 접했을 문구다.

주로 “먹는 위고비”, “하루 두 알 먹으면 -7㎏ 감량” 등을 내세운 광고영상인데, 이를 클릭하면 판매사이트로 연결된다.

유통전문업체들은 일반식품을 비만치료제, 건강기능식품으로 오인하도록 하는 키워드를 인플루언서에게 주고 체험후기 영상을 제작하게 하는 수법으로 제품을 판매했다. 이렇게 팔아치운 수익만 무려 324억원이다.

식품의약품안전처 위해사범중앙조사단은 SNS 등에서 일반식품을 다이어트에 효과가 있는 건강기능식품, 비만치료제로 불법 광고해 판매한 5개 업체 대표를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

식약처는 유튜브 등 SNS에서 인플루언서가 과·채가공품 등 일반식품을 비만 치료, 식욕억제 등 다이어트에 효과가 있는 것처럼 광고하는 온라인 게시물을 확인하고, 정확한 위반 경위 등을 조사하기 위해 수사에 착수했다.

수사 결과 피의자들은 인플루언서의 블로그, SNS를 통해 일반식품을 ‘먹는 위고비(비만치료제)’, ‘식욕억제제’, ‘체지방 감소’ 등 의약품이나 건강기능식품처럼 부당 광고하고, 해당 광고에 판매사이트가 연결되도록 링크를 걸어두는 방식 범행을 저질렀다.

피의자들은 개인 SNS에 특정 제품에 대한 후기를 작성하는 것이 가능하다는 점을 노려, 광고대행업체를 통해 인플루언서에게 ‘한 달에 7㎏ 감량’, ‘초강력 식욕억제’ 등 광고 키워드를 전달했다.

인플루언서는 이 키워드를 활용해 자신의 체험 후기인 것처럼 영상 등을 제작해 게시하고, 판매 링크를 거는 수법으로 불법 광고를 하고, 유통업체는 제품을 판매했다.

소비자가 개인 SNS에 후기를 작성하는 것은 가능하나, 영업자가 판매의 목적으로 허위･과대광고 하는 것은 엄연한 불법행위다.

피의자들이 이 수법으로 판매한 금액은 2024년 1월부터 2025년 6월까지 총 324억원에 이르는 것으로 확인됐다.

식약처는 소비자가 온라인에서 식품, 건강기능식품 등을 구매하려는 경우 부당광고에 현혹되지 않도록 주의해야 하고, 건강기능식품 구매 시 기능성을 식약처의 인정 받았는지 식품안전나라 누리집*에서 확인할 것을 당부했다.

식약처는 “앞으로도 식품 등에 대한 온라인 불법 광고 행위를 적극 단속하고 엄중 처벌하여, 불법 광고로 인한 소비자 피해를 예방하고 건전한 식품 유통 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.