1주택자가 주택 추가 매수해도 세제 혜택 그대로… ‘세컨드 홈’ 특례 대상 확대 속초시, 대표 수혜 지역으로 부상… 신축 브랜드 단지 ‘힐스테이트 속초’ 눈길

정부가 지난 14일 발표한 ‘지방중심 건설투자 보강방안’에 따라 속초시가 ‘세컨드 홈’ 세제 특례 혜택 대상 지역에 포함됐다. 이에 따라 속초 부동산 시장이 다시금 활기를 찾을 것으로 예상된다.

이번 조치로 지방 주택을 추가로 매입할 경우 세금 부담이 크게 줄어들며, 특히 속초 내 분양 중인 신축 단지에 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

14일 발표된 ‘지방중심 건설투자 보강방안’에는 △‘세컨드 홈’ 특례 대상 지역 확대 △비수도권 준공 후 미분양 주택 취득 시 적용되는 과세 특례 연장 △비수도권 인구감소지역의 주택가액 제한 완화 등의 내용이 포함됐다. 정부는 이번 방안을 통해 침체된 지방 주택경기를 회복하고, 실수요자의 주택 접근성을 높이겠다는 방침이다.

이 중 ‘세컨드 홈’ 세제 혜택 대상 확대가 특히 주목된다. ‘세컨드 홈’이란 주택 한 채를 이미 갖고 있는 사람이 추가로 주택을 매입하더라도 1세대 1주택자 자격을 유지해주는 제도를 말한다. 서울에 집 한 채를 가진 사람이 추가로 주택을 매수해도 1주택자로 인정받아 재산세, 종부세, 양도소득세 등 세제 혜택을 받을 수 있다는 의미다.

지난해 도입된 ‘세컨드 홈’은 인구감소지역에만 적용되던 제도였지만, 이번 발표로 인구감소관심지역 9곳까지 적용 대상이 확대되며 세제 혜택을 누릴 수 있는 지역이 늘어났다.

이에 강원도 속초시가 이번 방안의 대표 수혜 지역으로 주목받고 있다. 속초시는 최근 활발한 지역 개발을 통해 관광지역 이미지에서 벗어난 신흥 주거도시로의 변모 기대감이 높아졌기 때문이다. 속초시는 동서고속화철도, 동해북부선 등 강원권 주요 철도망 사업 수혜지로 향후 수도권을 오가기 더욱 편리할 전망인 데다, 속초역세권 개발사업 등 복합개발 계획도 같이 추진되고 있어 주거 가치가 꾸준히 오르고 있다.

실제 부동산R114 자료를 보면, 속초시는 지난해 12월 춘천시(982만원)를 제치고 강원도 내 가장 높은 아파트 평당 매매가(994만원)를 기록한 후, 7개월(7월 기준) 연속 1위를 기록하고 있다. 올해 7월 속초시 아파트의 평(3.3㎡)당 평균 매매가격은 993만원으로, △춘천시(972만원) △고성군(847만원) △강릉시(823만원) 등이 그 뒤를 이었다.

한 업계 관계자는 “정부의 이번 ‘세컨드 홈’ 특례 대상 확대 발표는 교통망 개선과 지역 개발 추진으로 수요자 관심이 높아지고 있던 속초시 부동산 시장에 또 다른 활기를 불어넣을 것”이라며 “속초시 내에서도 생활 인프라가 잘 갖춰지거나 지역 핵심 입지에 위치해 미래가치가 우수한 신축 아파트에 실수요자와 투자자들의 관심이 더욱 쏠리고 있다”고 말했다.

이러한 가운데, 속초시에서 다양한 금융 혜택을 지원하는 신축 단지가 분양 중에 있어 수요자 관심이 쏠리고 있다. 현대엔지니어링이 금호동에서 분양 중인 ‘힐스테이트 속초’가 그 주인공이다.

실제 단지는 다양한 금융 혜택을 제공해 수요자들의 자금 부담을 크게 줄였다. 1차 계약금은 500만원 정액제로 계약금 부담을 낮췄으며, 2차 계약금과 중도금 60% 전액 무이자 대출 혜택을 지원한다. 전매제한이 없어 주택 매입과 투자 진입장벽이 낮다는 점도 장점이다.

여기에 단지는 속초시 내에서도 신흥 주거타운 중심지에 자리한다. 2023년 동명동에서 ‘디오션자이’, ‘롯데캐슬 인더스카이’가 입주를 마친 데 이어, 금호동 일대에도 ‘힐스테이트’, ‘더샵’ 등 대형 브랜드 아파트가 속속 들어서고 있다. 이를 통해 일대가 자연스럽게 브랜드 주거타운으로 탈바꿈 중으로, 단지의 ‘힐스테이트’ 브랜드 프리미엄은 물론 브랜드 아파트 간 시너지 효과도 기대된다.

우수한 인프라도 자랑거리다. 먼저 단지는 반경 300m 내에 중앙초, 속초해랑중이 자리해 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능하며, 속초초, 설악중 등도 가까이 위치한다. 또한 단지 인근으로 영랑호, 청초호, 동해바다 등이 두루 자리해 쾌적한 자연 환경을 함께 누릴 수 있을 전망이다. 속초중앙전통시장과 설악로데오거리 등 핵심 상권과 속초시청, 속초의료원, 춘천지방검찰청 속초지청, 속초문화예술회관 등 각종 주거 편의시설도 가깝다.

한편, 힐스테이트 속초의 임의공급 청약 일정은 8월 19일(화) 모집공고를 시작으로, 8월 21일(목)부터 22일(금)까지 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 8월 27일(수)로 예정돼 있으며, 자세한 내용은 한국부동산원 청약홈을 통해 확인할 수 있다. 견본주택은 강원특별자치도 속초시 조양동 일원에 마련돼 있다.