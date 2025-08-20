美기술주, AI 거품론에 급락…반도체 약세 대내외 불확실성 지속에 코스피 하락 전망

[헤럴드경제=정윤희 기자] 20일 코스피 지수는 인공지능(AI) 거품론에 미국 기술주가 급락하면서 하락세를 이어갈 것으로 예상된다. 중국, 일본 등 아시아 증시가 ‘사상 최고가’ 랠리를 벌이는 가운데 박스권에 갇힌 코스피의 ‘나홀로 부진’은 당분간 계속될 것이란 전망이다.

전날 코스피는 미국·러시아·우크라이나 3자 회담 가능성, 세제 개편안 등 대내외 불확실성에 0.81% 하락해 3150대로 후퇴했다. 지난 18일 1.50% 떨어진 데 이어 이틀 연속 내리막길이다.

지수를 끌어내린 것은 외국인이다. 외국인은 전날 코스피 시장에서 4540억원 순매도하며 3거래일 연속 ‘팔자’를 나타냈다. 우크라이나 전쟁 종식을 둘러싼 각국의 협상에서 뚜렷한 성과물이 나오지 못하자 원/달러 환율이 5.9원 급등해 1390원을 넘어서면서 외국인의 유입을 제한한 것으로 풀이된다.

SK하이닉스(-1.68%)가 3거래일 연속 내렸으며, 삼성전자도 장 초반 상승분을 반납하며 전장과 동일한 7만원에 거래를 마쳤다. 한국수력원자력·한국전력이 올해 초 체코 신규 원자력발전소 사업 수주 과정에서 미국의 웨스팅하우스사와 ‘굴욕적인’ 계약을 체결했다는 우려가 번지며 원전주도 일제히 하락했다.

이날 국내 증시도 외국인의 코스피 매도세가 지속될 가능성이 클 전망이다. 간밤 AI 산업을 둘러싼 거품론이 나오면서 미국 기술주가 급락한 데 따른 것이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 기자 간담회에서 AI 산업에 거품이 끼었을 수 있다고 인정했으며, 중국이 외국산 칩의 사용을 제한하는 움직임을 보이면서 기술주 투자심리를 악화시켰다. 미국 정부가 반도체 지원법(칩스법)에 따른 보조금을 지원할 경우 지분을 받아야 한다고 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 말한 점도 시장에 경계감을 불러일으켰다.

엔비디아가 중국에 판매하는 AI 칩의 가격을 인상하는 방안을 검토 중인 가운데 3.5% 급락했으며 필라델피아반도체지수도 1.8% 내렸다.

이에 기술주 중심의 나스닥지수는 1.46% 하락했으며 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.59% 내렸다. 다우존스30산업평균지수는 0.02% 오르는 데 그쳤다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 미국 AI주 동반 약세 등 미국발 부담 요인으로 하락 출발할 것”이라며 “이번주 매크로(거시경제) 불확실성이 높은 수준에 있을 것으로 보여 일중 변동성이 빈번하게 확대될 수 있다”고 내다봤다.

코스피는 이달 들어 2.89% 하락하는 등 최근 ‘사상 최고가’를 경신하고 있는 아시아 증시와 대조적인 흐름을 보이고 있다. 이 기간 동안 일본 닛케이225는 6.13%, 중국 상하이 종합지수는 4.50% 상승했다.

한국시간 21일 오전 3시께 미국 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록 공개를 앞두고 일부 관망세도 나타날 것으로 보인다.

이번 의사록에 금리 결정 배경과 연방준비제도(연준·Fed) 위원들 간의 견해 차이, 일부 위원들이 금리 인하를 주장한 구체적 근거 등이 담길 것으로 예상되는 만큼 투자자들은 해당 의사록이 금리 경로에 대해 어떤 힌트를 줄지 촉각을 곤두세우고 있다.

오는 22일(현지시간) 미국 중앙은행장들의 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄이 열리는 가운데 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하와 관련해 어떤 입장을 드러낼지도 초미의 관심사다.

전날 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 주식 양도소득세를 내는 대주주 기준 논란과 관련해 아직 방침을 검토 중이라고 밝힌 가운데 국내 세제개편안 관련 움직임도 변수로 꼽힌다.