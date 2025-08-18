대저페리, 울릉도 러닝 대회 ‘나이트 런’ 행사 상품 출시 대저페리 주관 제1회 별빛 쏟아지는 울릉 나이트 런, 비수기 대표 행사로 개발

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 밤바다에 두둥실 떠 있는 울릉도의 아름다운 어화(漁火)와 밤하늘을 수놓은 별을 따라 시원한 해풍속을 달리는 야간마라톤 참여 하세요

포항~울릉 항로에 초쾌속 여객선을 운항하는 ㈜대저페리가 내달 6일 울릉도 도동 여객선 터미널을 출발, 내수전 해변을 돌아오는 10km 단일종목의 런닝대회 참가를 포함하는 한정판 울릉도 여행 상품을 대저투어와 함께 출시했다고 18일 밝혔다.

런닝대회는 9월6일 오후 9시 울릉 도동항 여객선 터미널 정문 앞을 출발해 반환점인 내수전 해변까지 뛴 후 다시 출발지로 7일 자정까지 되돌아오는 약 10km 코스로 구성됐다.

해당 코스는 캄캄한 밤바다에서 오징어를 잡기 위해 채낚기 어선에서 토해내는 아름다운 어화와 수많은 별이 수놓은 낭만 가득한 밤하늘을 감상하는 최고의 야간 코스라는 게 주최 측의 설명이다.

이 상품은 포항~울릉 왕복 선표와 숙박, 런닝대회참가, 기념품 등이 포함돼 있으며 16만원에 이용이 가능하다. 단, 선착순 100명으로 한정하고 있다.

대저페리 관계자는 “여름휴가가 끝나고 비수기에 접어들어 개최하는 이번 행사를 새로운 여행 수요를 창출할 수 있도록 안전하고 내실 있게 준비하고 있다”며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

이어‘기존의 영업 방식을 탈피하고 울릉도의 아름다운 경관을 활용한 다양한 이벤트 개발을 통한 잠재된 신규 수요 창출로 울릉도 현지 관광 경제 발전에 이바지 하겠다“고 밝혔다.

행사 관련 확인은 포스터의 QR코드를 이용하면 된다.