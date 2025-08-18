대중적 매력 지닌 화제의 韓 영화 5편

[헤럴드경제=손미정 기자] 제30회 부산국제영화제가 동시대 한국영화의 흐름을 보여주는 ‘한국영화의 오늘-스페셜 프리미어’ 섹션 선정작 5편을 18일 공개했다.

‘한국영화의 오늘-스페셜 프리미어’는 특별한 대중적 매력을 지닌 최신 한국 상업영화를 프리미어로 선보이는 섹션이다. 매년 관객들의 이목을 집중시키는 화제작들을 소개하며 주목을 받았다. 올해는 ▶‘대홍수’(감독 김병우) ▶‘보스’(감독 라희찬) ▶‘윗집 사람들’(감독 하정우) ▶‘짱구’(감독 정우·오성호) ▶‘프로젝트 Y’(감독 이환) 등 5편이 선정됐다.

먼저 영화 ‘더 테러 라이브’(2013) 김병우 감독의 신작 ‘대홍수’(2025)는 이번 부산국제영화제에서 전 세계 최초로 공개된다. ‘대홍수’라는 재난 상황 속에서 생존을 위해 사투를 벌이는 인물들의 이야기를 그려낸 작품이다. 인공지능 연구원 ‘안나’역을 맡은 김다미, 인공지능 연구소의 인력보안팀 ‘희조’ 역을 맡은 박해수가 각각 열연을 펼치며 몰입감을 더한다.

라희찬 감독의 코믹 액션 ‘보스’(2025)는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고, 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하려는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 작품이다. 조우진, 정경호, 박지환, 이규형이 연기한다.

감독이자 배우로 활발한 활동을 하고 있는 하정우 감독의 신작 ‘윗집 사람들’(2025)은 매일 밤 색다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기를 담은 작품이다. 하정우는 ‘김선생’ 역을 맡아 감독과 배우로 동시에 참여했다.

영화 ‘바람’(2009) 이후의 이야기를 그린 영화 ‘짱구’(2025)도 부산에서 첫 선을 보인다. 영화배우의 꿈을 안고 서울로 유학을 떠난 ‘짱구’의 성장스토리를 그린 작품이다. ‘바람’(2009)의 원작자이기도 한 배우 정우가 직접 각본을 쓴 첫 연출작이며, ‘그 겨울, 나는’(2022)으로 2021 부산국제영화제에서 3관왕을 차지한 오성호 감독이 공동 연출을 맡았다.

이환 감독의 ‘프로젝트 Y’(2025)는 검은 돈과 숨겨진 금괴를 둘러싼 두 여자의 위험천만한 범죄를 그린 작품이다. 한소희와 전종서가 연기했다.

제30회 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 26일까지 영화의전당 일대에서 열흘간 개최된다.