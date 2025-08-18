드론공격 대응 등 새로운 안보 위협에 중점, 군·경·소방 등 유관기관 합동훈련 전개 ‘을지연습 연계 드론전시회’개최로 실전 대비 역량 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 18일부터 21일까지 나흘간 ‘2025년 을지연습’에 돌입했다고 밝혔다.

을지연습은 국가 비상사태 발생 시 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 전국적으로 실시되는 비상대비 훈련이다.

동대문구는 최근 변화하는 안보상황을 반영해 ‘드론공격’이라는 새로운 형태의전쟁 양상에 중점을 두고 전시 현안과제 토의와 상황별 훈련을 진행한다.

18일 이필형 구청장은 전시종합상황실에서 상황보고를 받은 뒤 ‘무인기 위협과 우리의 대응 방안’을 주제로 현안과제 토의를 주재했다. 특히 토의 이후 드론 전시회를 참관, “첨단 과학기술을 활용한 새로운 안보 위협에 철저히 대비하는 것이 중요하다”는 점을 강조했다.

훈련은 20일 공습대비 대피훈련, 21일에는 군‧경‧소방 합동 드론테러 대응훈련을 시행하여 각 기관의 합동 대응 체계를 견고히 할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “국민의 행복은 안보에서 시작된다”며 “이번 훈련이 실효성을 거둘 수 있도록 모든 기관이 최선을 다해달라”고 당부했다.

이번 을지연습에는 육군 제3298부대3대대, 동대문경찰서‧소방서‧세무서 등 유관기관과 함께 유기적인 협조체계를 구축하여 다양한 도상연습이 3박 4일 동안 진행된다.