“내부총질”·“극우가 당 고립” 전한길 등도 도마 위에 올라

[헤럴드경제=김성우 기자] 국민의힘은 8·22 전당대회에 출마한 최고위원 후보들은 18일 방송 토론에서 비상계엄과 탄핵 등을 놓고 공방을 벌였다고 밝혔다.

당 대표 후보 토론에서처럼 최고위원 후보들도 양분됐다. 여당의 계엄·탄핵 프레임에 휘말려 내부 분열을 일으켜선 안 된다는 주장과 당내 극우적 움직임에는 선을 그어야 한다는 목소리가 맞붙은 양상이다.

토론회는 8명의 후보가 ‘가’조(김재원·신동욱·양향자·최수진)와 ‘나’조(김근식·김민수·김태우·손범규)로 나뉘어 서울 강서구 아싸아트홀에서 열렸다.

김재원·신동욱·최수진 후보는 내부 분열을 막아야 한다고 강조했다. 김 후보는 “이재명 정권이 우리 당을 해체하려는 상황에서 특검 수사 협조는 이적 행위”라며 “이런 행위를 하는 분을 가차 없이 제재해야 한다”고 지적했다. 신 후보는 “민주당 얘기를 가져와서 정리해야 내부 통합할 수 있다는 주장을 인정할 수 없다”고 짧게 답했다.

양향자 후보는 “극우 극단주의가 당을 고립시키고 있고, 윤어게인을 외치는 분들이 불법 계엄을 옹호하는 것으로 인식되고 있다”고 말했다.

이날 신 후보는 양 후보가 윤 전 대통령의 계엄 선포 책임을 묻자 “계엄을 가지고 계속 문제를 제기하는 것은 합당하지 않다”며 “계엄에 이르게 된 배경에는 민주당이 한 줄탄핵, 줄특검 등도 있다. 동시에 얘기해야 합당하다”고 반박했다.

김민수·김태우·손범규 후보는 찬탄파 김근식 후보를 향해 공세를 퍼부었다. 김민수 후보는 “탄핵 소추가 되지 않았다면 대통령이 탄핵 심판대에 올라갈 일도, 탄핵당할 일도 없었다”고 일갈했다.

김태우 후보는 “김근식 후보가 민주당으로 간 김상욱 의원과 같은 탄핵 찬성 목소리를 냈는데 공식 사과나 비판한 기억은 없다”고 했고, 손 후보는 “내부 총질, 계파 갈등에 앞장서 온 것이 아닌가”라고 맞섰다.

김근식 후보는 “찬탄파, 반탄파가 싸우는 게 아니라 계엄을 옹호하느냐, 반대하느냐의 정리가 필요하다”며 “일부 후보가 계엄을 옹호하고 윤어게인을 외치는 분들의 표를 얻기 위해 비위를 맞추고 있지 않는가”라고 대응했다.