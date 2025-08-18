[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 기술보증기금(기보)은 18일 하나은행과 ‘동남권 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 금융지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 민간과 공공기관의 협력을 통해 동남권 지역의 기술혁신형 중소기업(Inno-biz)을 지역 성장 엔진으로 육성하기 위한 안정적인 자금조달과 성장 기반 조성을 지원하고자 추진됐다.

협약에 따라 기보는 하나은행의 특별출연금 3억원을 재원으로 총 60억원 규모의 특별출연 협약보증을 우대 지원한다. 지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 본점 또는 주사업장이 부산·울산지역에 위치한 기술혁신형(Inno-biz) 기업이다.

이를 통해 기업은 최대 3억원의 운전자금과 함께 ▷보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▷보증료 감면(최대0.3%P↓, 3년간) 등 우대 혜택을 받게 된다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 기보의 기술평가·보증 역량과 하나은행의 금융 인프라를 결합해 부산·울산지역 기술혁신형 중소기업의 자금조달 여건을 개선하고 성장 기반을 강화할 계획이다.