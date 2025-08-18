올해 상반기 아파트 공급량이 5년 내 최저치를 기록하면서 향후 신축 아파트 위주로 희소성이 더욱 높아질 전망이다. 특히 지역을 대표하는 랜드마크의 경우 타 단지보다 상승폭이 큰 만큼 대장주를 선점하기 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있다는 분석이다.

실제 부동산R114 자료에 따르면 올해 상반기(1~6월) 전국 아파트 일반분양 물량은 4만1,826가구로 지난해 동기간 7만4,356가구보다 43%나 줄어들었다. 특히 연도별 상반기 일반분양 물량은 △2021년 11만5,243가구 △2022년 10만2,780가구 △2023년 4만4,360가구 △2024년 7만4,356가구 등으로 올해 상반기 공급 물량이 5년 내 가장 적다.

줄어든 공급과 반대로 주택 수요는 꾸준히 증가하는 추세다. 행정안전부에 따르면 2021년 1월 2,313만가구였던 전국 가구수는 올해 상반기 기준 2,423가구로 110만가구 넘게 늘어났다. 1인 가구가 1,000만 가구를 돌파한 데다 전체 중 67.3%가 2인 이하에 해당하는 등 소규모 가구가 늘어나면서 주택 수요도 함께 증가한 것이다.

이에 향후 신축 아파트 위주로 희소성이 높아질 전망이다. 이미 경북 포항 등 대도시에서는 신고가 행진도 이어지고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 ‘힐스테이트 초곡’ 전용 84는 3억9,200만원에 거래되며 신고가를 기록했고, ‘포항자이 애서턴’도 전용 84㎡가 역대 가장 높은 금액인 5억2,630만원에 손바뀜됐다.

부동산 전문가는 “공사비, 분양가 등이 급등하면서 사업성이 낮아지면서 공급량이 크게 줄었고, 지역을 대표할 만한 핵심적인 부지에만 신축이 공급되면서 희소성이 더욱 높아지고 있다”며 “이에 지금 지역 랜드마크를 선점해 향후 다가올 호황기에 대비하려는 수요자가 늘어나는 모양새”라고 말했다.

포항에서는 대표적으로 ‘힐스테이트 환호공원’에 대한 관심이 높아지고 있는데, 힐스테이트 환호공원은 경북 포항시 북구 양덕동 일원(1, 2블록)에 들어서는 포항 최대 규모의 민간공원 특례사업으로 지하 3층~지상 최고 38층, 20개 동, 전용면적 59~101㎡, 총 2,994가구(1블록 1,590가구, 2블록 1,404가구) 규모의 대단지이다.

힐스테이트 환호공원은 계약금 5백만원 정액제(1차), 발코니 확장 무상 제공, 중문 무상제공 등 계약 문턱을 낮추고 수요자들의 초기 부담을 확 줄이고 선착순 특별혜택까지 더해 동·호 지정 분양중이다. 특별 계약 축하금을 지급하며, 잔금유예(2025년 7월 1일 이후 계약세대 한정)도 계약 후 6개월 이내에 가능해 부담이 낮다. 무엇보다 올해 10월 입주를 앞두고 있어 빠른 입주도 가능하다는 장점이 있다.

특히, 입주지정 기간 내 잔금을 납부한 계약자를 대상으로 추첨 이벤트를 통해 제네시스 G80, 샤넬백, 75인치 TV등의 경품을 제공할 예정이여서 많을 관심을 받고 있다.

힐스테이트 환호공원의 경우 2,994세대의 대단지 프리미엄에 주거 선호도 높은 입지에 조성돼 교통·교육·생활 등 다양한 인프라도 갖추고 있다. 새천년대로, 삼호로, 소티재로, 영일만대로 등을 통해 포항 전역을 빠르게 갈 수 있으며 포항고속버스터미널, KTX 포항역 등도 인근에 있어 전국 각지로 이동이 쉽다. 단지에서 도보로 해맞이초에 갈 수 있고 항구초, 대도중, 환호여자중 등 다수의 학교도 가깝다. 특히 반경 2km 안에 양덕동과 두호동 일대 학원가도 밀집해 있다. 이 밖에도 하나로마트, 죽도시장, 롯데백화점, 홈플러스, 이마트 등 쇼핑 시설은 물론 시티병원, 포항시립미술관, 롯데시네마, 경상북도교육청문화원, 실개천거리도 가깝다.

브랜드평판지수 1위에 빛나는 힐스테이트 답게 상품성도 우수하다. 남향 위주 단지 배치, 4베이·판상형(일부세대) 설계로 채광과 통풍이 우수하며, 드레스룸·펜트리·알파룸(일부세대) 등을 도입해 수납과 공간 활용성도 높였다.

대단지에 걸 맞는 다양한 커뮤니티 시설도 자랑거리다. 지상 38층에 게스트하우스와 스카이라운지가 꾸며져 입주민들의 삶을 더욱 여유롭고 풍요롭게 해 줄 예정이다. 스카이라운지와 게스트하우스의 경우 37층, 38층 등 최상층에 설계되어 있어 입주민 누구나 환호공원의 사계절 및 아름다운 영일만의 일출과 일몰을 감상할 수 있다. 특히 입주가 다가오는 만큼 무더운 여름에 각광받는 어린이물놀이터, 수경특화 조경 등이 단지 내부 특화조경을 꾸미고 있어 더욱 기대감이 높아지고 있다는 전언이다.

견본주택은 포항시 북구 장성동 에 위치해 있다.