18일 부산시와 투자양해각서 체결…신규채용 191명 창출 예정

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 18일 ㈜성우하이텍, 토스씨엑스와 ‘투자 457억원, 신규 채용 191명’ 규모의 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다. 이날 체결식에는 박형준 시장, 조성현 ㈜성우하이텍 대표이사, 이문용 ㈜성우하이텍 대표이사, 신동훈 토스씨엑스 대표 등이 참석했다.

먼저 향토기업인 성우하이텍은 440억원을 투자해 총 30명을 채용한다. 이번 투자는 중국 사업장 일부를 청산하고 국내로 복귀해 기장군 장안읍에 미래차 부품 생산시설을 신설하기 위한 것이다.

성우하이텍은 이를 통해 차세대 이동 수단 시대에 대응할 핵심부품 생산을 본격화할 계획이다. 부산시는 ▷지역 부품업체와의 동반성장 ▷고급 제조 기술의 지역 확산 ▷양질의 일자리 창출 등 부산 자동차 산업 생태계 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 보고 있다.

토스씨엑스는 간편송금으로 유명한 금융 앱 ‘토스’를 운영하는 기업 비바리퍼블리카의 자회사다. 이들은 해운대구 센텀시티에 17억 원을 투자해 빅데이터 기반 차세대 금융 상담 센터를 신설할 계획이다. 이번 투자를 통해 고객 상담 고도화와 인공지능 학습자료 구축 사업을 추진하고 지역 인재 161명을 신규 채용할 것으로 전망된다.

시는 토스씨엑스의 부산 지역 전략 거점 조성을 시작으로 향후 토스와 계열사들의 금융‧디지털 서비스의 전국적 확장과 경쟁력 강화를 가속하는 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

박형준 부산시장은 “국제 통상 환경의 불확실성과 국내 경제 여건의 어려움 속에서도 부산에 과감한 투자를 결정해 주신 두 기업에 감사드린다”며 “기업이 신뢰하고, 선택하는 도시 부산을 만들기 위해 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.