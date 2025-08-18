한국해양대-목표해양대 지난 14일 국회에서 포럼 교육부 글러컬대학30 선정 앞두고 마지막 ‘승부수’

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 교육부의 ‘글로컬대학30’ 3차 선정을 앞두고 있는 국립한국해양대학교와 국립목포해양대교는 ‘1국1해양대’를 비전으로 마지막 승부수를 던졌다. 특히 이들 대학은 지방 및 지방대학의 소멸 위기와 미국발 국제경제의 불확실성을 극복하기 위해서는 양 대학의 통합을 전제로 글로벌 해양전문 인력을 양성해야한다고 목소리를 높였다.

한국해양대와 목포해양대는 지난 14일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘1국 1해양대 초광역인재로 도약’을 주제로 포럼을 개최했다. 이날 포럼은 어기구 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장과 김원이, 문금주, 박지원, 서미화, 서삼석, 이병진, 이헌승, 조경태, 조승환, 주진우 의원 등 대부분 부산과 호남을 지역구로 둔 국회의원의 주최로 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 양 대학은 지난11일 교육부에 최종 실행계획서를 제출한 상태다.

이날 포럼의 기조발제에는 이승효 한국해양대 교수와 김성국 목포해양대 교수가 발표자로 나섰다.

이승효 교수는 ‘초광역 해양특성화 글로벌 해양전문인력 양성을 위한 혁신 전략’을 주제로 한 발표에서 해양 관련 혁신 인재양성을 통한 조선·해운 분야 인력부족 및 지방소멸 극복방안에 대해 설명했다. 특히 이 교수는 이를 위한 방안으로 글로컬대학 선정을 고리로 한 ‘1국 1해양대’ 체제를 제시했다.

이 교수에 따르면 우리나라는 지난해 전 세계 친환경 선박 중 54%를 수주하며 고부가가치 선박 등 조선해양 분야에서 최상위권 경쟁력을 보이고 있지만 숙련공 이탈 및 후속세대 미유입으로 만성적 인력난이 심화되고 있다. 또 한국조선해양플랜트협회의 연구용역에서도 조선업계 인력난은 반도체를 넘어 주력산업 중 가장 심각한 수준인 것으로 나타났다.

이에 해양수산부는 부족한 해양수산 인력 양성을 위해 향후 10년간 1만명의 핵심인재를 확보하는 것을 목표로 초-중-고, 대학-대학원, 산-학-연을 아우르는 전 생애주기 해양교육체계 구축에 전폭적 지원을 계획하고 있다.

이 교수는 지방 및 지방대학의 소멸도 심각한 상황이다고 지적했다. 학령인구가 감소하면서 2040년 대학입학자원이 현재의 절반 수준으로 줄어들 것으로 예상되면서 지방대에 더 큰 타격이 우려되기 때문이다. 실제 지난해 정시에서도 미충원 인원의 90%가 지방대에 몰려있어 지방대학의 소멸은 현실로 다가오고 있다. 이 같은 지방대학의 미충원율의 증가추세는 대학재정의 위기로 이어지고 이는 다시 교육 및 연구의 질 저하와 취업률 저하로 인한 지원자의 감소라는 악순환으로 귀결된다.

따라서 이 교수는 양 대학의 통합을 통해 학교의 몸집을 키우고 해양수산부의 인력양성 계획에 발맞춰 글로컬대학 사업을 통해 세계적 경쟁력을 갖추어야 한다고 주장했다. 이를 위해 양 대학은 글로컬대학 비전으로 ‘Great Ocean-Korea(Go-K)를 견인하는 1국 1해양대’를 내세우고 ▷‘초광역’ 해양산업 첨단 인재육성 ▷해양산업 완결형 인재 파이프라인 완성 ▷기술상업화 및 글로벌 성과 창출 등을 골자로 3대 분야, 9대 전략과제를 제시했다.

뒤이어 발표에 나선 김성국 교수는 ‘경제안보 시대의 국가 필수 인재양성을 위한 국립 해양대의 역할’을 주제로 공급망 등 세계 경제의 불확실성이 커지는 가운데 해양 분야 인재양성과 이를 위한 ‘1국 1해양대’ 체제의 당위성을 강조했다.

특히 김 교수는 ‘경제안보’를 키워드로 공급망 유지에 필수적인 해운이나 미국과의 관세협상을 이끌어낸 조선 등 해양산업의 중요성을 강조했다. 우리나라 수출입의 대부분이 해상운송을 통해 이뤄지는 만큼 미국 상호관세 등과 같은 공급망 위기를 극복할 해기인력 양성과 미국 조선산업 부활 프로젝트인 ‘마스가’를 위한 조선 분야 인력 양성으로 한미 상생발전에 있어 해양대의 역할 확대가 필요하다고 주장했다.

이날 포럼에 참석한 류동근 한국해양대학교 총장은 “해기인력은 육군, 공군, 해군 등에 이어 제4군이라 할 수 있을 정도로 전시나 공급망 위기 시 민간에서 역할을 하고 있다”며 “이번 포럼이 입법기관인 국회에서 해운·해양관련 단체 등과 함께 해양의 중요성을 인식하는 시간이 됐다”고 말했다.