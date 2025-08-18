프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)는 지난 16일 현대홈쇼핑 ‘왕영은의 톡투게더(왕톡)’ 방송에서 ‘덴마크 유산균이야기’를 전량 매진시키며 4년 연속 ‘왕톡 1등 건강기능식품’으로서의 저력을 다시 한번 입증했다.

‘왕톡’은 방송인 왕영은이 진행하는 현대홈쇼핑의 인기 프로그램으로, 심층적인 제품 소개와 차별화된 구성으로 소비자들의 높은 신뢰를 받고 있다. 이날 방송에서는 왕톡 단독 ‘덴마크 유산균이야기’ 9박스 구성에 올해 단 한 번 제공되는 ‘덴마크 유산균이야기 베이직’ 3박스 추가 증정 혜택을 마련했고, 방송 시작 직후 주문이 폭주하며 준비된 물량이 모두 소진됐다.

덴마크 유산균이야기는 덴마크에서 항공으로 직수입한 프리미엄 제품으로, 2013년 출시 이후 10여 년간 누적 판매량 1,800만 개를 돌파한 베스트셀러다. 전 세계에서 가장 많이 연구된 락토바실러스균주와 비피더스균주를 배합했으며, 인체적용시험을 통해 기능성과 안정성 모두를 과학적으로 입증받았다.

또한, 하루 1캡슐만으로 100억 CFU(생균 수)를 보장하며 뛰어난 장내 정착력과 생존력을 자랑한다. 외부 환경으로부터 유산균을 보호하는 특수 용기를 사용해 실온에서도 안전하게 보관할 수 있으며, 목 넘김이 편한 초소형 캡슐로 설계되어 어린이부터 성인까지 온 가족이 부담 없이 섭취할 수 있다.

에이치피오 관계자는 “이번 방송에서 판매된 물량은 8월 통관을 마친 제품으로 신선도를 중시하는 소비자들의 기대를 충족할 것”이라며 “앞으로도 차별화된 제품력과 소비자 신뢰를 바탕으로 고객 건강 증진에 기여할 수 있는 혁신적인 제품 개발과 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 전했다.