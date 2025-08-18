22일 전문가 간담회…특수선·전용 항만 등 시범사업 추진

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 오는 22일 서울 여의도에서 ‘해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 간담회’를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박·전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정이라고 18일 밝혔다.

이번 간담회는 해양진흥공사의 주관으로는 처음 열리는 해상풍력 관련 토론의 장이다. 간담회를 통해 공사는 특수선박 및 전용 항만 분야 전문가들과 다양한 의견을 교환할 예정이다.

공사는 간담회에서 나온 의견을 바탕으로 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획이다.

계획에는 해상풍력 인프라 금융 지원체계의 실효성을 높이기 위해 특수선박이나 전용항만과 같은 해상풍력 인프라 금융 지원 시범사업 등의 내용이 담길 예정이다.

공사는 다른 금융기관과의 협력 확대, 해외 금융사례 연구, 관계 부처와의 긴밀한 조율 등으로 특수선박 및 전용항만 금융 분야에서의 ‘마중물’ 역할을 수행한다는 방침이다.

안병길 해진공 사장은 “해상풍력 핵심 인프라 금융 지원체계 구축은 그동안 해외 용선에 의존하던 특수선박을 국내 사업자가 직접 발주할 수 있는 시장 기반을 조성하는 전환점”이라며 “한국 해양산업 경쟁력을 높이는 동시에 해양 일자리 창출과 친환경 에너지 전환에 기여하는 녹색산업 활성화로 이어질 것”이라고 말했다.