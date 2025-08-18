[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK부산은행은 18일 급여소득자, 공무원, 개인사업자 등 고객 맞춤형 우대금리를 제공하는 ‘Only One 주거래 우대적금’을 출시한다고 밝혔다.

이번에 출시한 적금의 기본금리는 연 2.00%이며 고객 유형 및 공통우대 등에 따라 우대이율 최대 3.00%P를 더해 최대 연 5.00% 금리를 제공한다.

급여소득자의 경우 ▷재직기업의 고객등급 ▷임직원 적금 가입 실적 ▷급여이체 실적 등에 따라 우대금리가 제공된다. 공무원은 재직 증명 및 급여실적을 통해, 개인사업자는 노란우산공제 신규 가입과 가맹점 계좌 실적에 따라 고객 유형별로 우대금리를 받을 수 있다.

공통 우대이율은 ▷입출금 계좌 평균잔액 유지 ▷정기예금 가입 ▷모임통장 보유 ▷개인형 IRP ▷신용·체크카드 사용실적 등에 따라 적용된다. 특히 이 5가지 조건을 모두 충족할 경우 보너스 금리 1.00%P가 추가로 적용된다.

가입 대상은 만 14세 이상 개인이며, 1인 1계좌만 가입할 수 있다. 가입 기간은 12개월이며, 매월 50만원 범위에서 자유롭게 납입이 가능하다. 상품에 대한 자세한 사항은 부산은행 홈페이지 및 모바일뱅킹 앱을 통해 확인할 수 있다.