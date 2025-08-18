광복절 연휴 반납한 직원·단체·청년·봉사자 등 1221명 참여 김미경구청장 “재난 대응 역량 강화, 안전한 은평 구현에 최선 다할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지난 13일 기록적인 집중호우로 발생한 침수로 피해를 입은 주민들의 일상 회복을 지원하기 위해 전 행정력을 총동원하고 지역사회와 함께 신속한 복구 활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

은평구는 이번 집중호우로 총 594가구에서 침수 피해가 발생, 연휴 기간을 포함해 전 구민이 힘을 모은 결과 588가구의 복구 지원을 완료했다. 나머지 6가구는 세대주와 방문일정 협의 후 진행하기로 했다.

피해 복구에는 은평구청 직원 811명을 비롯해 직능단체 위원 101명, 자원봉사자 123명, 의용소방대 및 자율방재단 등 186명이 함께해 총 1221명이 참여하는 대규모 인력이 투입됐다.

최근 ‘은플루언서 적십자봉사단’을 결성한 자립준비청년도 이번 수해 복구에 참여해 그 의미를 더했다.

이번 수해복구는 구청 직원과 직능단체 위원뿐 아니라 청년, 지역 봉사단체 등 다양한 계층이 적극 동참해 ‘함께하는 은평’의 힘을 보여주었기에 그 의미가 크다.

이날 쓰레기와 폐기물 등의 수거 차량 71대를 집중적으로 현장에 투입, 가구 내 가전제품과 가구류 등 침수 폐기물 약 90톤을 처리해 피해 주민들이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 도왔다.

은평구는 기상이변으로 인한 잦은 집중호우에 선제적으로 대응하기 위해 재난 관리 역량을 한층 강화, 주민과 함께하는 안전 공동체 조성에도 지속적으로 노력할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “광복절 연휴에도 구민의 어려움을 외면하지 않고 적극적으로 복구 현장에 함께해 주신 구청 직원과 직능단체, 봉사자, 의용소방대원들께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 은평구는 구민 안전과 생활 안정을 최우선으로 삼아 재해 방지를 위한 예방 체계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.