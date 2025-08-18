약손명가의 철학을 담은 뷰티테크 브랜드, ‘올리리라(OLLILIRA)’의 행보 기대

(주)약손명가헬스케어가 선보인 코스메테크 브랜드 ‘올리리라(OLLILIRA)’의 판교 팝업스토어에 1만 명이 넘는 방문객과 함께 성황리에 마무리했다. 이번 팝업은 지난 1차 압구정 팝업보다도 더 높은 매출을 기록하며, 브랜드의 성장세를 입증했다.

지난 7월 25일부터 31일까지 7일간 현대백화점 판교점에서 진행된 팝업 현장에서는 남녀노소를 불문하고 ‘올리밴드’를 체험하기 위해 줄을 서는 진풍경이 연일 이어졌다. 한 방문객은 “마치 에스테틱 숍에 온 듯한 효과를 집에서 느낄 수 있다는 점이 매력적”이라고 전했다.

올리리라는 약손명가의 에스테틱 테라피 철학을 뷰티 디바이스와 코스메틱으로 재현한 코스메테크 브랜드다. 근육을 자극하는 EMS(전기근육자극) 뷰티 디바이스와 고기능성 에스테틱 기반 화장품을 결합해 집에서도 전문적인 리프팅 케어를 가능하게 한다.

이번 팝업에서 가장 주목받은 ‘올리밴드’는 SIXTEEN Technology를 적용해 얼굴에 정확하게 밀착하고 전류를 안정적으로 전달하며, 핸즈프리 방식으로 사용 편의성을 높였다. 전용 부스터 제품인 ‘올리패치’와 ‘올리겔’을 함께 사용하면 피부 자극을 최소화하고 유효 성분 흡수력을 높여, 현장에서 높은 호평을 받았다.

또한 이번 팝업은 올리리라의 대표 라인 외에도 퍼퓸 리추얼 브랜드 ‘골기(GOLKI)’를 최초로 선보였다. 바디와 공간을 아우르는 향 리추얼 콘셉트로 구성된 골기는 감각적인 무드와 차별화된 경험으로 방문객들에게 깊은 인상을 남겼다.

㈜약손명가헬스케어 관계자는 “많은 고객들이 올리밴드를 직접 체험하고 줄을 서서 기다릴 만큼 뜨거운 관심을 보여주셨다”며, “향후 EMS 기술을 활용한 다양한 부위 케어 뷰티 디바이스와 오프라인 경험을 통해 고객과 더 가까이 소통하고 브랜드 가치를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.