“李 대통령 차별화·존재감 부각 않겠다”

[헤럴드경제=한상효 기자] 조국 조국혁신당 전 대표는 18일 “지난해 총선 때도 당을 만들지 말라고 하는 분들이 많았다. 그런데 지민비조(지역구는 민주당·비례대표는 조국혁신당) 전략이 성공했다”고 말했다.

조 전 대표는 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장(이하 뉴스공장)’에서 더불어민주당과 혁신당 합당을 묻는 질문에 “내년 지방선거에 우려가 있는 것을 안다”며 이같이 답했다. 조 전 대표는 “국민의힘 후보가 서울시장 되는 것을 원하겠나. 그런 일은 절대 하지 않겠다”며 “그 과정에서 혁신당이 어떻게 갈지 논의해야 한다”고 말했다.

조 전 대표는 “합당의 제일 중요한 기준은 비전과 정책, 선거전략”이라며 “그 문제에 관한 견해차가 있으면 하나의 당이 아니고 똑같으면 하나의 당이 되는 것이다. 석방 3~4일 차에 (합당을) 말하는 건 성급하고 혁신당 내부, 민주당 내부에서 논의해야 한다”고 설명했다.

이어 “혁신당은 지난 대선에서 독자 후보를 내지 않지 않았다”며 “민주당은 아니지만 이재명 대통령은 조국혁신당이 지지하고 밀었던 후보였기에 이 대통령은 조국혁신당의 후보이기도 했다”고 강조했다. 또 조 전 대표는 “과거 정의당처럼 움직이지는 절대 않을 것이며 이 대통령과 차별화하면서 존재감 부각하는 행동하지 않을 것”이라고 말했다.

한편, 내년 6월 지방선거나 재보궐 선거에 출마하느냐는 질문에 조 전 대표는 “어떤 경우든 6월에 국민에 의한 선택을 구하겠다는 점은 분명하다”면서도 “어디로 나갈지는 저도 아직 결정할 수 없다”고 답했다. 그러면서 “저를 비판하는 분을 포함해서 국민에게 제 의견을 얘기하고 정치적 선택을 받아야 한다”고 말했다.

조국혁신당 대표 복귀에 대해 “국정감사가 10월에 있으니 그때는 힘들다”며 “국정감사가 끝나야 전당대회를 열지 않을까 예상한다”고 전망했다. 당분간 거취를 두고 조 전 대표는 “일개 당원으로 전국을 돌면서 도움을 주셨던 종교 지도자, 시민사회 원로 교수님 인사드리면서 각 지역의 제 친구를 만나는 활동을 2~3개월 쉴 겸 하고 싶다”고 덧붙였다.