각종 인프라 조성 복합개발, 편리한 생활여건 앞세워 흥행몰이… 완판 대열 합류 속속

주거, 상업, 문화, 여가 등 원스톱 인프라 강점 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’ 8월 분양

복합개발로 진행되는 분양단지에 대한 관심이 높다. 단지 내 들어서는 각종 상업, 문화, 업무시설 등은 물론 풍부해진 수요에 맞춰 주변으로 다양한 인프라가 조성되면서 ‘올인원 라이프’를 누릴 수 있다는 강점이 부각되고 있어서다. 특히 주택시장이 실수요 중심으로 재편되면서, 이 같은 원스톱 라이프에 대한 관심은 더욱 높아지고 있는 것으로 풀이된다.

실제 최근 주목받고 있는 라이프스타일 키워드 중 하나는 거주지 인근 소비활동을 일컫는 ‘홈 어라운드’ 소비다. 한국갤럽조사연구소가 발표한 ‘부동산 트렌드 2025’ 자료를 보면, 향후 주택 선택 시 입지 고려 요인을 묻는 설문에 전체 응답자의 절반을 웃도는 57%가 생활편의시설 접근 편리성을 선택했다. 이는 전통적인 선호 요인이던 ‘직장과의 거리/직주근접성(45%)’, ‘자녀 교육여건 우수성(30%)’을 크게 웃도는 수치다.

이렇다 보니 단지 가까이에서 올인원 라이프를 누릴 수 있는 분양단지들 역시 큰 호응을 얻고 있다. 업계에 따르면 포스코이앤씨가 지난해 말 서울 중랑구 상봉동 일원에서 분양한 ‘더샵 퍼스트월드’는 최근 100% 분양을 완료했다. 이 단지는 공동주택 999가구를 비롯해 오피스텔, 대규모 상업시설, 문화 및 집회시설, 근린생활시설 등으로 이뤄진 주거복합단지다.

HDC현대산업개발이 광운대 역세권 개발사업을 통해 공급한 ‘서울원 아이파크’ 역시 주거단지를 비롯, 쇼핑몰, 문화 및 업무시설 등이 한데 있다는 점을 앞세워 분양완료를 목전에 두고 있다.

한 부동산 전문가는 “다양한 기능이 집적된 복합개발 프로젝트는 집 인근에서 편리한 주거환경을 누릴 수 있다는 점에서 선호도가 높다”며 “정부의 대출규제와 금리인하 기대감 등이 맞물려 ‘똘똘한 한 채’를 찾는 수요자가 늘고 있는 만큼, 우수한 거주환경을 갖춘 단지의 인기는 장기간 지속될 것으로 보인다”고 말했다.

최근 수요자들의 시선이 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’으로 향하는 이유도 여기에 있다.

㈜신영은 8월, 경기도 양주시 덕계동 일원에서 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’을 분양할 예정이다. ㈜신영의 브랜드 ‘지웰’과 대방산업개발의 브랜드 ‘엘리움’이 적용된 1,595가구 대단지 아파트로, 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡로 구성된다. 일반분양 물량은 1,355가구이며, 시공은 대방산업개발이 맡는다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 올인원 라이프를 실현할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 먼저, 아파트와 함께 상업시설 등 복합개발을 통해 단지 안팎에서 편리한 생활 인프라를 누릴 전망이다. 단지와 인접해 ‘덕계공업지구 체육공원’도 들어설 예정이다.

다양한 취미생활이 가능한 커뮤니티 시설도 기대를 모은다. 커뮤니티는 전 연령대가 함께 사용할 수 있도록 다양한 시설을 배치하여 생활편의성을 높였다. 특히, 북카페는 영풍문고가 직접 신간도서 및 스테디셀러 등을 큐레이션 할 계획으로, 일반 단지 내 도서관과 차별화되는 수준 높은 문화 공간으로 꾸며질 전망이다.

여기에 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터 외에도 어린이 안전을 위한 맘스스테이션이 설치되고, 피트니스와 스크린골프가 포함된 골프센터, 건식사우나가 있는 샤워룸 또한 마련될 예정이다. 아울러, 고급 단지에 주로 들어서는 게스트하우스가 조성돼 지인 등 손님 방문이나 파티에 활용할 수 있다. 또한, 단지 중앙에는 ‘그린 필드’(대규모 녹지광장)를, 단지 내에는 산책로인 ‘포레스트 웨이’를 조성하는 등 쾌적한 조경에도 신경을 썼다.

입지환경으로는 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 위치해 있고, 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주IC 등이 인접해 있어 지역 내 이동은 물론 광역 교통 여건도 우수하다.

각종 생활 인프라도 가깝다. 단지 앞 덕계역 인근으로 병의원, 학원, 식당, 생활필수업종 등이 밀집한 중심상권이 형성돼 있으며, 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가깝다. 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기도 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진 중이라는 점도 기대를 더한다.

우수한 교육환경과 문화 인프라도 주목할 만하다. 회천새봄초(2026년 9월 예정), 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며, 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식공간이 인근에 있고, 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’이 들어설 예정이다. 또한 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 돋보인다.

견본주택은 경기 양주시 고읍동에 마련될 예정이며, 입주는 2029년 4월 예정이다.