김문수·장동혁 “특검 찬성파, 당사 압수수색 책임 있다” 조경태·안철수 “범죄 의혹 털고 가야 선거 승리” 한덕수 단일화 공방까지 이어지며 신경전 고조

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당대표 후보 4인은 17일 두 번째 TV 토론회에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 탄핵, 특검의 당사 압수수색 등 문제를 놓고 격론을 벌였다.

이날 오후 KBS 본관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 당대표 후보자 방송 토론회에서 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파인 김문수·장동혁 후보는 특검법에 찬성한 찬탄(탄핵 찬성)파 조경태·안철수 후보에게 중앙당사 압수수색의 책임이 있지 않느냐고 따져 물었다.

장 후보는 안 후보에게 “이렇게 무도한 특검에 찬성표를 던졌는데 내일이라도 다시 (압수수색이) 집행된다면 어떤 방법을 동원해 막을 것인가. 왜 특검에 찬성했나”라고 물었다.

안 후보는 “특검에 대해서는 우리가 털 수 있을 때 털어야 한다. 그래야 내년 지방선거에서 이길 수 있다”며 “내일 특검이 다시 온다면 8·15 광복절 경축식 때처럼 온몸을 던져 막겠다”고 응수했다.

김 후보는 조 후보에게 “당원 명부를 다 뺏기고 나서 당이 해체되고 난 후 대표가 되면 무슨 소용이 있나”라며 “압수수색에 어떻게 대처하면 좋겠나”라고 따졌다.

조 후보는 내란 특검이 아닌 김건희 특검이 압수수색을 시도했다는 점, 통일교 입당과 관련된 사안이라는 점 등을 상기시키며 반박했다. 또 “500만명 당원은 지켜 내야겠지만 범죄 혐의가 있는 사람에 대해서는 선제적으로 대응해야 한다”고 말했다.

조 후보는 장 후보에게 “비상계엄에도 하나님의 계획이 있다”는 발언의 의미가 무엇이냐고 지적했다.

이에 장 후보는 50년 넘게 교회를 다닌 크리스천으로서 어떤 것에도 하나님 뜻이 있다는 의미일 뿐, 계엄이 정당하다는 것은 아니라고 해명했다.

12·3 비상계엄 당일로 돌아간다면 다시 계엄 해제 표결을 할 것이냐는 조 후보 질문에 장 후보는 “다시 표결에 참여해 해제할 것”이라고 밝혔다. 다만 탄핵에 대해서는 임기 단축 개헌을 포함해 정치적으로 해결할 수 있는 방법도 있다고 주장했다.

조 후보는 김 후보의 ‘계엄을 해서 다친 사람이 있느냐’는 발언에 대해 “음주 운전을 했으면 응당 처벌받아야지 다치지 않았다고 처벌을 받지 않느냐”고 비판하기도 했다.

이에 김 후보는 “비상계엄에는 반대한다고 여러 번 말했다”면서도 “계엄은 대통령의 비상 대권으로 법원에서 재판 중”이라고 주장했다.

한편 최근 여론조사들에서 당원 대상 조사 1·2위 경쟁을 벌이고 있는 김문수·장동혁 후보는 대선 당시 한덕수 전 국무총리와의 후보 교체 문제를 놓고 신경전을 벌였다.

장 후보는 “김 후보가 (대선 때) 23번의 단일화를 약속했는데 정말 한 전 총리와 단일화할 의사가 있었는지, 단일화 의지가 있었다면 왜 한 전 총리를 찾아뵙거나 단일화를 위해 적극적으로 나서지 않았나”라고 지적했다.

이에 김 후보는 “한 전 총리가 단일화를 했기 때문에 출마를 안 한 것 아닌가”라고 답했고, 장 후보는 “궤변이라고 말하고 싶다”고 따졌다.