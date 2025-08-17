김문수·장동혁 “특검 찬성파, 당사 압수수색 책임 있다”

조경태·안철수 “범죄 의혹 털고 가야 선거 승리”

한덕수 단일화 공방까지 이어지며 신경전 고조

국민의힘 당대표 선거에 출마한 후보들이 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 텔레비전 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김문수, 조경태, 안철수, 장동혁 후보. [국회사진기자단]
[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당대표 후보 4인은 17일 두 번째 TV 토론회에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 탄핵, 특검의 당사 압수수색 등 문제를 놓고 격론을 벌였다.

이날 오후 KBS 본관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 당대표 후보자 방송 토론회에서 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파인 김문수·장동혁 후보는 특검법에 찬성한 찬탄(탄핵 찬성)파 조경태·안철수 후보에게 중앙당사 압수수색의 책임이 있지 않느냐고 따져 물었다.

장 후보는 안 후보에게 “이렇게 무도한 특검에 찬성표를 던졌는데 내일이라도 다시 (압수수색이) 집행된다면 어떤 방법을 동원해 막을 것인가. 왜 특검에 찬성했나”라고 물었다.

안 후보는 “특검에 대해서는 우리가 털 수 있을 때 털어야 한다. 그래야 내년 지방선거에서 이길 수 있다”며 “내일 특검이 다시 온다면 8·15 광복절 경축식 때처럼 온몸을 던져 막겠다”고 응수했다.

김 후보는 조 후보에게 “당원 명부를 다 뺏기고 나서 당이 해체되고 난 후 대표가 되면 무슨 소용이 있나”라며 “압수수색에 어떻게 대처하면 좋겠나”라고 따졌다.

조 후보는 내란 특검이 아닌 김건희 특검이 압수수색을 시도했다는 점, 통일교 입당과 관련된 사안이라는 점 등을 상기시키며 반박했다. 또 “500만명 당원은 지켜 내야겠지만 범죄 혐의가 있는 사람에 대해서는 선제적으로 대응해야 한다”고 말했다.

조 후보는 장 후보에게 “비상계엄에도 하나님의 계획이 있다”는 발언의 의미가 무엇이냐고 지적했다.

이에 장 후보는 50년 넘게 교회를 다닌 크리스천으로서 어떤 것에도 하나님 뜻이 있다는 의미일 뿐, 계엄이 정당하다는 것은 아니라고 해명했다.

12·3 비상계엄 당일로 돌아간다면 다시 계엄 해제 표결을 할 것이냐는 조 후보 질문에 장 후보는 “다시 표결에 참여해 해제할 것”이라고 밝혔다. 다만 탄핵에 대해서는 임기 단축 개헌을 포함해 정치적으로 해결할 수 있는 방법도 있다고 주장했다.

조 후보는 김 후보의 ‘계엄을 해서 다친 사람이 있느냐’는 발언에 대해 “음주 운전을 했으면 응당 처벌받아야지 다치지 않았다고 처벌을 받지 않느냐”고 비판하기도 했다.

이에 김 후보는 “비상계엄에는 반대한다고 여러 번 말했다”면서도 “계엄은 대통령의 비상 대권으로 법원에서 재판 중”이라고 주장했다.

한편 최근 여론조사들에서 당원 대상 조사 1·2위 경쟁을 벌이고 있는 김문수·장동혁 후보는 대선 당시 한덕수 전 국무총리와의 후보 교체 문제를 놓고 신경전을 벌였다.

장 후보는 “김 후보가 (대선 때) 23번의 단일화를 약속했는데 정말 한 전 총리와 단일화할 의사가 있었는지, 단일화 의지가 있었다면 왜 한 전 총리를 찾아뵙거나 단일화를 위해 적극적으로 나서지 않았나”라고 지적했다.

이에 김 후보는 “한 전 총리가 단일화를 했기 때문에 출마를 안 한 것 아닌가”라고 답했고, 장 후보는 “궤변이라고 말하고 싶다”고 따졌다.


