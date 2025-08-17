전승절 행사에서 흑해 와인 건배 전승지 크림반도도 생산지 각광

[헤럴드경제=권제인 기자] 최근 러시아에서 ‘와인 애국 소비’ 열풍이 불면서 포도주 국내 생산량이 최근 10년간 최대치로 치솟았다고 블룸버그통신이 16일(현지시간) 보도했다.

보도에서 인용된 국제와인기구(OIV) 집계에 따르면 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 발발한 2022년 2월 이래 러시아 국내 와인 생산량은 25% 성장했다.

러시아 경제에서 와인 산업이 차지하는 비중은 작지만 블라디미르 푸틴 대통령이 서방측 경제제재에 맞서고 경제를 활성화하는 수단으로 경제적 자급자족을 강조함에 따라 국내 와인 생산이 늘었다.

러시아 국내 와인 생산량이 크게 늘긴 했으나, 2024년 기준으로 8억1000만ℓ(리터)에 달한 러시아 국내 와인 소비량에는 여전히 못 미친다.

반면 와인과 대조적으로 러시아 국내 보드카 생산량은 급감했다고 블룸버그가 러시아 최대 민영 언론사 중 하나인 RBC의 보도를 인용해 전했다. 러시아 국내 보드카 생산량은 2025년 1∼2월에 7600만ℓ에 그쳐 26.3% 감소했으며, 이는 거의 10년 만에 최저치였다.

다만 러시아의 이런 국내산 와인 생산 성장은 러시아에 대한 경제 제재로 인해 서방측 와인이 국내에 들어오기 어렵게 된 사연도 반영하고 있어서 ‘양날의 검’이라고 블룸버그는 설명했다.

작년에 러시아 당국은 미국과 일부 유럽 국가들 등 이른바 ‘비우호국’으로부터 수입되는 와인에 부과되는 관세율을 2배로 늘려 25%로 인상했다. 이에 따라 이탈리아 북동부산 스파클링 와인 ‘프로세코’, 포르투갈 북서부산 ‘비뉴 베르드’ 등 러시아에서 인기가 높던 수입 와인들의 가격대가 높아지면서 소비자들이 국내산 대안을 찾기 시작했다.

국영 리아노보스티 통신에 따르면 러시아의 와인 수입량은 2025년 1분기에 약 절반으로 감소했다. 러시아의 최대 와인 수입업체인 심플은 블룸버그 뉴스에 자사 국내 판매 채널에서 러시아 국내산이 2위로 올라서서 이탈리아산 다음가는 위치를 차지하게 됐다고 설명했다.

크라스노다르 지역에서 가족 포도농장 겸 와이너리를 운영하는 미하일 니콜라예프는 많은 러시아 와인들이 이탈리아 북부나 프랑스 등에서 생산되는 와인과 스타일은 비슷하고 가격이 낮아 인기를 끌고 있다고 설명했다.

러시아 소믈리에협회 회원인 데니스 루덴코는 ‘와인 애국 소비’ 기류가 이런 변화를 일으키고 있다면서, 러시아와 사이가 나쁜 나라들로부터 수입된 와인을 마시기를 꺼리거나 애국심의 표현으로 국산 와인만 마시는 소비자들이 있다고 설명했다.

러시아 정부는 국산 와인 판매를 장려하기 위해 소매 매장에 진열되는 와인 중 최소 20%를 국산으로 하는 방안을 제안했으며, 일부 정치인들은 할당량을 30∼40% 사이로 높이자고 주장하기도 했다.

푸틴 대통령은 또 올해 들어 포도원의 토지 사용목적 변경이 용이해지도록 하는 규제개혁 방안을 지시하기도 했다.

러시아가 2014년 점령하고 자국령 편입을 선언한 크림반도에서도 와인 생산 붐이 일고 있다. 우크라이나 영토였으나 러시아에 2014년 점령된 흑해 연안 크림반도의 최대 도시 세바스토폴의 러시아측 행정책임자는 포도원 확장에 올해 7억3800만 루블(128억원)의 예산이 배정됐다고 푸틴 대통령에게 보고한 바 있다.

크로스노다르 서쪽에 있는 크림반도는 이 지역이 러시아에 점령되기 직전 해인 2013년에 우크라이나에서 2번째로 와인 생산량이 많은 곳이었다. 러시아에 크림반도가 점령된 후 미국과 유럽 등 서방 국가들은 와인을 포함한 크림반도산 상품의 수입을 전면 금지했으며, 이에 따라 크림반도산 와인은 러시아 국내 말고는 판매가 불가능해졌다.

세바스토폴 지역 내 와이너리 소유주인 파벨 슈베츠는 러시아의 크림반도 합병 선언 이래 미국과 유럽에 자사 와인을 수출하겠다는 꿈은 불가능해졌다면서도 “최근 몇 년 사이에 (와인) 붐이 일었다”면서 엄청난 수의 와인 생산자들이 재배와 생산에 뛰어들었다고 설명했다.

그는 다만 “시장이 매우 불안정하고 내일 무슨 일이 일어날지 모른다”고 덧붙였다. 만약 우크라이나와의 전쟁이 종결되고 러시아에 대한 서방의 제재가 풀리면 역설적으로 러시아 와인 생산업자들에게는 큰 타격이 될 수 있다는 것이다.